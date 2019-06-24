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Eyüpsultan’da belediye personeline “Sıfır Atık Eğitimi”

Eyüpsultan Belediyesi’nde kaynakların daha verimli kullanılması için personele “Sıfır Atık Eğitimi” verildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:10
Eyüpsultan’da belediye personeline “Sıfır Atık Eğitimi”

Eyüpsultan Belediyesi’nde kaynakların daha verimli kullanılması için personele “Sıfır Atık Eğitimi” verildi.


Eyüpsultan Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlanması amacıyla çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, personele, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli olan çevre mühendisi Turan Avcı tarafından “Sıfır Atık Eğitimi” verildi.


Günümüzde çevre konusunda sürdürülebilir olmayan bir sürecin yaşandığını ifade eden Avcı, “Bu gidişata bir dur demek adına Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir hedef ortaya çıkarıldı. Bu hedefin adı “Sıfır Atık Hedefi”. Sıfır Atık Projesi kapsamında mevcut israfın önlenmesi, mümkünse atığın çıkartılmaması, atık çıkıyorsa geri dönüştürülebilecek kaynağın ayrıştırılması ve bu süreçte de milli servete katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje 2023 yılında vatandaşların, tüm halkımızın evlerinde de uygulanacak. Ayrıca tüm kamu kurumlarında da bu projeye geçilmiş olacak” dedi.


“Kullan at” modelinden “kullan atma” modeline geçmeliyiz”


Projenin temel hedefinin israfın önlenmesi olduğunu belirten Avcı, şöyle devam etti: “Atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. Bu israfı nasıl azaltabiliriz diye önerilerimiz olacak. Pet bardaklar yerine cam şişelerimiz olabilir yani ‘kullan at’ modelinden ‘kullan atma’ modeline geçmeliyiz. Atmayacağımız tekrar tekrar kullanabileceğimiz kıymetler olmalı. Bir çözüm üretme zorunluluğumuz var. Her çöpün çöp olmadığını bilmeliyiz. Her atığı ayrı ayrı kutulara attığımızda geri kazanabiliriz. Sıfır atık önerileri olarak; tekrar kullanımı, onarımı, geri dönüşümü olan malzemelerin kullanımını verebiliriz” diye konuştu.


Eyüpsultan Belediyesi Zekai Dede Salonu’nda verilen “Sıfır Atık Eğitimi” bir hafta sürecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:10
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