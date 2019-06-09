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Eyüpsultan’da ‘Balkan Esintisi’ coşkusu

Eyüpsultan’da her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen "Balkan Esintisi" festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

09 Haziran 2019 Pazar 21:05
Eyüpsultan’da ‘Balkan Esintisi’ coşkusu

Eyüpsultan’da her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen "Balkan Esintisi" festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Balkan ezgilerinin yorumlandığı festivalde, vatandaşlara geleneksel tatlardan olan Boşnak böreği, helva ve dondurma ikram edildi.


Eyüpsultan Belediyesi, Rumeli ve Balkanlar’ın eşsiz kültürüyle Eyüpsultanlıları buluşturmaya devam ediyor. Her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen festival bu yıl da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda düzenlenen festivale çok sayıda vatandaşın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Eyüpsultan Belediyesi ile ilçedeki Balkan derneklerinin işbirliğiyle organize edilen festivalde çocukların eğlenebileceği oyun platformları kuruldu. Balkan ezgilerinin yorumlandığı festivalde, vatandaşlara geleneksel tatlardan olan Boşnak böreği, helva, dondurma ikram edildi. Keyifli dakikaların yaşandığı festivalde vatandaşlar, Balkan halkoyunları ve ezgilerine dans ederek eşlik etti.


“Balkan festivalini daha da büyük bir hale getirmeye çalışacağız”


Balkan festivalini her sene daha da büyüteceklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Alibeyköy bölgemiz Balkan vatandaşlarımızın ağırlıkta bulunduğu bir bölge. Bundan sonra bu Balkan festivalini daha da büyük bir hale getirmeye çalışacağız. Her sene geleneksel olarak yapıyoruz. Görüyorsunuz ilgiyi, süper” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 21:05
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