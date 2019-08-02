0553 313 94 23

Eyüpsultan’da açık hava sinema geceleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinema geceleri Yeşilpınar Mahallesi’nden başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:49
Eyüpsultan’da açık hava sinema geceleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinema geceleri Yeşilpınar Mahallesi’nden başladı.


Eyüpsultanlılar, Yeşilpınar Yağlıdere Parkı’nda 30 Temmuz’da “Tosun Paşa”, 31 Temmuz’da “Süt Kardeşler” ve 1 Ağustos’ta “Gülen Gözler” filmini açık havada izleme keyfini yaşadı. Aileleriyle birlikte açık hava sinemasını izlemek üzere Yeşilpınar Yağlıdere Parkı’nı dolduran Eyüpsultanlılara, belediye patlamış mısır ikramında bulundu. Yaz boyunca ilçenin bazı bölgelerinde organize edilecek açık hava sinema gecelerinde 2 Ağustos Cuma günü Rami Bir Nefes Parkı’nda, Yeşilçam’a damgasını vurmuş “Tosun Paşa” filmi gösterime girecek. Yaz sıcaklarında serin havada, yeşillikler içerisinde kurulan dev ekranda film izleme şansını elde eden Eyüpsultanlılara önceki akşam Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.


Yeşilpınar Yağlıdere Parkı’nda vatandaşlarla birlikte “Gülen Gözler” filmini izleyen Başkan Deniz Köken, "Nostaljik açık hava sineması keyfini vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek için bu etkinliği başlattık. Tüm vatandaşlarımızı açık hava sinema gecelerine davet ediyorum" dedi.


Açık Hava Sinema Geceleri’nde, 3 Ağustos Cumartesi Rami Mahallesi Bir Nefes Parkı’nda saat 20.30’da Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın baş rollerini paylaştığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı sinema filmi vatandaşlarla buluşacak. Eyüpsultan Belediyesi açık hava sinema şöleni, Emniyettepe Mahallesi Emniyettepe Sosyal Tesisi’nde, Alibeyköy Mahallesi Osmanlı Park’ta ve Kemerburgaz Mahallesi Kazımkarabekir Sokak’ta devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:49
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    1. Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    2. Jandarmadan silah tacirine operasyon
    3. Saadet Partisi Konya Milletvekili..
    4. Leyla Yaman, Milli Takımda
    5. Şehit eşinden AYM’ye tepki
    6. TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    7. "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa..
    8. İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik
    9. Büyükşehirden özel öğrencilere spor..
    10. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde..
    11. Konyaaltı Belediyesi personeline..
    12. Türkiye Finans kira sertifikası..
    13. Isparta’da saman yüklü tırın kupası..
    14. Yeni Malatyaspor, Partizan maçı..
    15. Turgutlu Belediye Meclisi canlı..
    16. İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı
    17. 32 kişilik kadroya bin 565 kişi..
    18. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    19. Doğan Kasadolu’nu HSK haklı buldu
    20. Bizim çocuklar spor kulübü kuruldu
    21. Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin
    22. Eyüpsultan’da açık hava sinema..
    23. ANALİZ - Kongo’nun kobalt zenginliği..
    24. İzmir'de çocuğuna tekme atan baba..
    25. Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı..
    26. Akçakoca'da doğal afetin zararları..
    27. Belediye Kütahyaspor’dan stoper..
    28. Sudan’da göstericileri öldüren 9 asker..
    29. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    30. Romanya'nın sembolik gemilerinden..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin