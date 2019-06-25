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Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz” anketi

Eyüpsultanlılar, Eyüpsultan Belediyesinin katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışıyla başlattığı “5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz” anketiyle ilçenin gelecek 5 yılı için söz sahibi oluyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:48
Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz” anketi

Eyüpsultanlılar, Eyüpsultan Belediyesinin katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışıyla başlattığı “5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz” anketiyle ilçenin gelecek 5 yılı için söz sahibi oluyor.


Eyüpsultan Belediyesinin yaptığı anket, stratejik planı hazırlanırken ilçedeki vatandaşların görüşleriyle sorunları çözmeye yönelik stratejiler ve yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Eyüpsultan Belediyesinin 5 yıl içerisinde gerçekleştireceği faaliyet ve proje planına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, ankete katılarak ilçenin en önemli sorunlarını, belediyenin geliştirmesi gereken en önemli alanları, belediyenin öncelik vermesi gerektiği hizmetlerin neler olması gerektiği gibi birçok konuda fikirlerini dile getirebiliyor.


Eyüpsultan Belediyesi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen “5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz” konulu ankette ayrıca vatandaşlar belediyeyle ortaklaşa yapabilecekleri çalışma, proje ve uygulamalar hakkında görüşlerini de iletebiliyor. Vatandaşların anket sorularına verdikleri cevaplar bilimsel araştırma ve değerlendirme kriterleri esas alınarak titiz bir değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra gizlilik esaslarına riayet edilerek değerlendirilecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:48
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