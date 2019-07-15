Eyüpsultan’da 251 şehit için 251 Hatim-i Şerif okundu

Eyüpsultan’da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 251 hatim okundu. Hatim duaların okunmasının ardından açılan 15 Temmuz Çizim Duvarı’nda vatandaşlar o geceye ilişkin çizimler yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi”nin 3’üncü yıldönümünde şehitleri anan özel bir program düzenledi.Eyüpsultan İlçe Müftülüğü ve Eyüpsultan Belediyesi’nin işbirliğinde Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen programa Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, 251 şehit için okunan 251 Hatim-i Şerif’in duası okundu.

Programda, ayrıca 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için “15 Temmuz Çizim Duvarı” da açıldı. Açılan çizim duvarına vatandaşlar 15 Temmuz’la ilgili karikatürleri çizerken etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 15 Temmuz’daki direnişin önemine değindi.

“Bu millet Kurtuluş Savaşından bugüne, çok darbeler atlattı”

Milletinin Kurtuluş savaşından günümüze kadar çok darbeler atlattığını aktaran başkan Köken, “Bu millet, hepsinden çıkmış. 9 Eylülleri, 26 Ağustosları yaşamış ve bir sürü zaferlerle, ülkesini belli bir noktaya getirmiş. 15 Temmuz’la da buna noktayı koymuştur. Bu, demokrasiyle ve medeniyetin en üst seviyesi neresiyse oraya ulaşabilmeyi kendine hedef edinmiş bir milletin zaferidir” dedi.

“Sırbistan’da millet olarak bizde desteğe çıktık”

Törende bir konuşma yapan ve 15 Temmuz’un 3’ün yıl dönümü için Sırbistan’dan gelen Almina Idrizovic ise “15 Temmuz’u bu halkla birlikte yaşadık.Sırbistan’da millet olarak bizde desteğe çıktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve bu milleti bitirmek istediler. Allah bu milleti sevdiği sürece onlara bir şey yapamazlar. 15 Temmuz’da yaşadıklarımızı inşallah bir daha tekrarını yaşamayız. Yaşadıklarımız sadece bizi güçlendirdi ve onlar aslında bize kötülük yapmak isterken bizi ne kadar birlik olmamız gerektiğini anladık” ifadelerini kullandı.