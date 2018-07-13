Odayeri köyü nerede? Odayeri köyüne nasıl gidilir? Odayeri köyünde arsa ve daire fiyatları ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kabul ettiği imar planı değişikliğine göre, Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde Hollywood film platoları kurulacak. Peki Odayeriköyü nerede? Odayeri köyüne nasıl gidilir? Odayeri köyünde arsa ve daire fiyatları ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliği ile birlikte Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde film platosu kurulacak. Açıklama raporunda, plan değişikliği teklifinin gerekçesi olarak, “İstanbul’un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp’te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir" denildi. Hollywood film platosunun kurulacağı Odayeri köyü sakinlerinden Hakan Duygun, "Bu gibi şeyler her yere nasip olmadığı için gurur duyarız. Gelsinler, hoş gelsinler. Köyümüz, insanlarımız ve Türkiye yararlanır. Köyümüzün ismi dünya çapında "Hollywood" gibi bir marka olur. Markalaşmak bugün çok zor şartlarda olan, büyük bir olay. Nasıl ki "Hollywood" deyince bütün millet 'Tamam, orayı biliyoruz' diyorsa, yarın da 'Odayeri' deyince orayı da bütün millet bilecek. Bu bizler için gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

ODAYERİ KÖYÜ NEREDE?

Eyüpsultan'a bağlı Odayeri köyünün nüfusu toplam 195’tır. Bu nüfusun 105 kişisi Erkek, 90 kişisi kadındır. Odayeri’nde arsalar 700 bin TL’den başlamakta

Odayeri köyüne otobüs ile odayeri köyü konumuna nasıl gidilir?