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Eyüpsultan mahallelerinde kırsal inovasyon çalışmalarına başlandı

Tarihi, kültürel ve ekolojik açıdan önem arz eden Eyüpsultan ilçesindeki kırsal karakterli mahalleleri kalkındırarak bölgeyi çekim merkezine dönüştürecek projeler için düğmeye basıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:05
Eyüpsultan mahallelerinde kırsal inovasyon çalışmalarına başlandı

Tarihi, kültürel ve ekolojik açıdan önem arz eden Eyüpsultan ilçesindeki kırsal karakterli mahalleleri kalkındırarak bölgeyi çekim merkezine dönüştürecek projeler için düğmeye basıldı.


Eüpsultan Belediyesi Mekansal Planlama Birimi ekipleri, Eyüpsultan’abağlı olan kırsal karakterli Odayeri, Ağaçlı, Akpınar, Pirinççi, İhsaniye, Işıklar ve Çiftalan mahallelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Mahallelerin sorun ve taleplerine yönelik edinilen bilgiler ışığında kırsal bölgelerin kalkınabilmesi için demografik, fiziki ve çevresel unsurların bütüncül olarak ele alındığı mekansal stratejik planlama çalışmalarına başlandı. Planlama çalışması ile mahallelere gelişme eksenleri doğrultusunda tarım ve hayvancılık, turizm ve lojistik künyeleri oluşturuldu. Alternatif ürün çeşitleri, yeni pazarlama kanalları ve tüm ilgili paydaşların süreçte yer alacağı katılımcı planlama modeliyle kırsalda inovasyon araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor.



“Projelerimiz büyük ilgi görecek”


Eyüpsultan’a bağlı bu mahallelerin, tarımsal verimlilik ve istihdam açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “İlçemiz sınırları içerisinde bu mahallelerde gerçekleştireceğimiz projelerle ekonomik ve sosyal kalkınma hızlanacak. Bu bölgemizde seracılık, kentsel tarım uygulamaları, hayvancılığın gelişmesi ve bölgenin turizme açılması konusunda çalışmalar yapacağız. Ekiplerimiz mekansal stratejik planlama çalışmalarını yapıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız için istihdam ve mevsimsel pazar fırsatları sunacağız. Ayrıca bölgenin turizmden pay alabilmesi için de müjdelerimiz olacak“ dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:05
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