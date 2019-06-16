Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı.

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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