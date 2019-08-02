Eyüpsultan en güzel kurbanlığını seçti

Eyüpsultan’da düzenlenen 2019 Kurban Güzeli Yarışması’nda Türk Bayrakları ve duvaklarla süslenen kurbanlıklar podyumda boy gösterdi.Yarışmada birinciliği ise Ağrı’da yetişen bin 300 kiloluk "Bora" isimli büyükbaşkurbanlık aldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından “2019 Kurban Güzeli” yarışması düzenlendi.Eyüpsultan Topçular Mahallesi’nde bulunan Uzel Kurban ve Kesim Alanı’nda kurulan podyumda 10 büyükbaş kurbanlık jüriler tarafından değerlendirildi.Yarışmanın sunuculuğunu ise radyo programcısı Uğur Bozdağ yaptı. Türk Bayrakları, duvaklarla, kurdelelerle, çanlarla süslenen hayvanlarını podyumda yürüten sahipleri ise jüri karşısında ter döktü.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yarışmayı dikkatle takip etti. Yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda Ayhan Kaya’nın Ağrı’da yetiştirdiği bin 300 kilo "Bora" isimli büyükbaş hayvan birinci olarak sahibine cumhuriyet altını kazandırdı. Ağrı’dan gelen ‘Paşa’ isimli bin 250 kilo ağırlığındaki kurbanlık ikinci olurken üçüncü ise Kars’ta yetişen ‘Volkan’ isimli bin 50 kilo ağırlığındaki kurbanlık oldu. İkincilik ödülü yarım altın olurken üçüncü olan kurbanlığın sahibine çeyrek altın hediye edildi. Yarışmada kurbanlıklar temizlik, kilo gibi pek çok kategoride değerlendirildi.

“Bütün vatandaşlarımın bayramını tebrik ediyorum”

Yarışmadan önce tahminde bulunduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “İlk üçtekilerin ikisini tahmin etmiştim. Bu işten azıcık anlıyormuşuz. Güzel bir etkinlik oldu. Bu vesileyle de bundan sonra bu işin daha da şenlik içinde yapılabileceği ortaya çıkmış oldu. Kargaşa olmasın istiyoruz. Bütün vatandaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. Bora’nın birinci olacağını tahmin ettim” dedi.

“Olimpiyat şampiyonu olmuşuz gibi hissediyorum”

Çok duygulandığını söyleyen Ayhan Kaya, “Ağrı’dan geliyoruz, çok emek verdik. Buralara gelmek için çok yollar kat ettik.Çok duyguluyum, hayvanımın birinci olmasıyla sanki olimpiyat şampiyonu olmuşuz gibi öyle bir duygu içerisindeyim. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.