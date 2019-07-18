0553 313 94 23

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları devam ediyor.


Çocukların eğitmenler eşliğinde çeşitli dallarda eğitimler aldığı Yaz Spor Okulları’nda öğrencilere; konsantrasyon, hayal gücü ve mantıksal düşünce gibi becerilerini geliştirebilecekleri satranç dersleri de veriliyor.



Satrancın tekniklerini öğreniyorlar


Satranç derslerinde çocuklar, satrancın kurallarını, tekniklerini ve taktiklerini öğreniyor. Çocuklara önce taşların tanıtıldığı satranç antrenman programında, oyunun nasıl oynanması gerektiği, kuralları ve teknikleriyle öğretiliyor. Bu teknikleri öğrenen çocuklar gruplara ayrılarak kendi takımlarıyla satranç oynamaya başlıyor. Bu esnada eğitmenler de öğrencileri takip ediyor ve sorularını birebir yanıtlıyor.



“Bu sene yaz okulunda çok daha güzel şeyler var”


Satranç derslerine katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Efekan Durbal, satranç kursunu herkese tavsiye ettiğini ve burada her şeyi geliştirebileceklerini söylerken, “7 yaşımdan beri satranç oynuyorum. Burası sayesinde boş zaman geçirmiyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, koşuyorum ve eğleniyorum. Tatilim güzel geçiyor telefona bakıp oynamak yerine arkadaşlarımla satranç oynuyorum” dedi.



“Satranç taktiksel zekamızı geliştiriyor”


Öğrencilerden 13 yaşındaki Furkan Kaya ise “Uzun zamandır satranç oynamıyordum, burada kendimi geliştirdim ve daha iyi oynamaya başladım. Bu sene yaz okulunda çok daha güzel şeyler var. Hem telefona bakıp boş vakit geçirmiyorum hem de burada spor yapıyorum. Satranç oynayarak zihnimi geliştiriyorum. Bu kurs her genç için çok yararlı çünkü hem spor yapıyoruz hem de yararlı şeyler öğreniyoruz. Satranç zaten taktiksel zekamızı geliştiriyor. Benim tavsiyemle iki arkadaşım buraya geldi, diğer arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” dedi.



Öğrenciler Yaz Spor Okulları’nda, Pazartesi-Çarşamba ve Salı-Perşembe olmak üzere iki grup halinde farklı spor dallarında eğitim alıyor ayrıca yüzme kursuna da katılıyorlar. Yaz Spor Okulları’nda öğrenciler, bedensel ve zihinsel performanslarını artırıyor.


5 bölgede, 13 spor branşında binlerce öğrenci


Toplam 5 bölgede 13 spor branşında, 77 eğitmenle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’na 7 binin üzerinde kayıt alındı. Merkez bölge olan Alibeyköy Spor Tesisi’ne ise 2 bin 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Eyüpsultanlı çocukların tatilin keyfini doyasıya çıkardıkları Yaz Spor Okulları, 6 hafta sürecek ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı
    1. Yavru köpek 5 metre derinlikten..
    2. Fıstık bahçesinde havan mermisi bulundu
    3. İnönü’de trafik kazası, 7 yaralı
    4. Kuveyt Türk’ün teknoloji şirketi..
    5. Çocukların hayalleri gerçek oldu
    6. Üniversite tercihlerine teknolojik..
    7. Hükümlünün görüşme gününün..
    8. Şehit ve gazi çocukları JAKEM'de
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı
    11. Glutatyon tedavisi kanseri..
    12. Alaçam cezaevi kapatıldı
    13. BB Erzurumspor Kone ile yollarını..
    14. Aliağa’da dünya standartlarında..
    15. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    16. Kadına aracın çarptığı anlar güvenlik..
    17. AK Partili Turan: "Ankara’da..
    18. İlk hacı kafilesi Diyarbakır’dan yola..
    19. Boğulan köpeğini kurtaramadı
    20. Başkan Pekyatırmacı muhtarlarla bir..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’