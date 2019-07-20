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Eyüpsultan Belediyesinin 5 yıllık yol haritası belirlendi

Eyüpsultan Belediyesinin önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleştireceği hizmetlerin yol haritasını belirlemek ve yapılacak çalışmaları, projeleri değerlendirmek üzere “Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlendi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
Eyüpsultan Belediyesinin 5 yıllık yol haritası belirlendi

Eyüpsultan Belediyesinin önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleştireceği hizmetlerin yol haritasını belirlemek ve yapılacak çalışmaları, projeleri değerlendirmek üzere “Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlendi.


Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştay, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. 2020-2024 hedeflerine yönelik çalışmaların masaya yatırıldığı çalıştaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken başkanlık etti. İki gün boyunca sürecek toplantılarda 27 müdürlük, 5 yıllık hedeflerini ve Eyüpsultan için yapılacak hizmetleri aktaracak.



“Sürdürülebilir şehirler ulaşılabilir hizmetler”


Geçmişten günümüze ulaşan süreçte şehircilik algısının nasıl geliştiğini ifade eden Başkan Deniz Köken, “Sürdürülebilir şehirler ve ulaşılabilir hizmetler” kavramının önemine dikkat çekti. Başkan Köken konuşmasında şunları söyledi:


“Yaptığımız iş sürdürülebilir mi, biz ulaşabilir miyiz bunları doğru tanımladığımızda şehircilik anlayışını ortaya koymuş oluyoruz. Yaptığınız işlerden mutlu olacaksınız ki vatandaşı da mutlu edebilelim. Şehircilik bir bilimdir. Bunları sanat yapısı gibi yan yana dizmek de sanattır. Bilim ve sanattır şehircilik. Medeniyetin doğduğu yerlerdir şehirler. Tarihi eserleri korumaya çalışırken geçmiş medeniyetler ne yapmışlar, ne düşünmüşler bunu anlamaya çalışıyoruz. Biz bunun üstüne ne koyabiliriz? Şehirleri evimiz gibi kullanma meselesini bir bilim dalı haline getirmezsek kendimiz de o şehirlerde yok olup gideceğiz. O yüzden hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasını biz bundan sonraki dönemlerde kendimize şiar edinmemiz lazım” dedi.



“Liyakat sistemine ehemmiyet vereceğiz”


Kurumda çalışan herkesin gönlüne ve aklına ihtiyaçolduğunu söyleyen Başkan Deniz Köken, “Bu iki gün Eyüpsultan’ı İstanbul’un bir parçası nasıl yapacağız bunu değerlendirmemiz lazım. Burada alacağımız kararlar bundan sonra uygulamaya geçecektir” diyerek şöyle devam etti:


“Bu ülkenin üretmeye ihtiyacı var. Şehirlerin ana sorunu ‘önce şehirleri katlediyoruz sonra bu şehirleri nasıl kurtarabiliriz diye çalışma yapıyoruz.’ Biz bununla uğraşmayalım önce hastalığı icat edip sonra tedaviyle uğraşacağımıza hastalığı hiç olmayacak şekilde nasıl yapabilirize bakmamız lazım. Mutsuz insanlar zümresinden mutlu insanlar zümresine geçmemiz gerekiyor. O da önce personel mutlu olmalı ki vatandaş mutlu olsun. Yapılacak bu çalışmalarla daha farklı bir Eyüpsultan inşa ederiz diye düşünüyorum. Liyakat sistemine ehemmiyet vereceğiz. Verimliliği en üst seviyede kullanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemi yeni şeyler söyleyerek geçirmemiz lazım."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
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