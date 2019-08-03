Eyüpsultan Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti

İlçe genelinde yaşayan her bireyin sağlıklı yaşamı ve gelişimine büyük önem veren Eyüpsultan Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlıklı yaşam için yeni bir hizmeti daha hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi, obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık risklerini en aza indirmek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, dahiliye ya da aile hekimliğinde yaptırdıkları detaylı kan tetkikleri sonrası, Nişanca Mahallesi Zal Paşa Caddesi’nde bulunan Sağlık Hizmetleri Birimi’ni telefonla arayarak Beslenme ve Diyet Uzmanı’ndan randevu alabiliyorlar.

“Kişiye özel beslenme programları”

Kendilerine başvuran vatandaşlar için kişiye ve hastalığa özel beslenme programları oluşturduklarını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, “Hastalarımızın detaylı kan tetkiklerine bakarak eğer şeker, tansiyon, kolestrol gibi hastalıkları varsa ona özel beslenme programları oluşturuyoruz. Listeyi oluşturduktan sonra belirlenen ideal kilo ağırlığına ulaşana kadar 15 günde bir gibi belirli aralıklarla takibini yapıyoruz. İstenen kiloya ulaşıldıktan sonra da hastamızı bırakmıyoruz ve koruma programına geçiyoruz. Diyet programını uygularken aynı zamanda hastalarımızı belediyemizin spor programlarına yönlendiriyoruz” dedi.

“Obezite çağımızın en önemli sağlık sorunu”

Obezitenin günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğuna değinen Demirçelik “Özellikle çocuklarda obezite problemi daha sık görülüyor. Bu programın ana hedeflerinden birisi de çocukluk çağından başlayarak yetişkinlik döneminde de devam eden obeziteye müdahale edebilmek. Çocuklar şu an tamamen kilodan dolayı erken ergenlik geçiriyor. Özellikle kız çocukları daha 9 yaşında ergenliğe giriyor.Bunun yanı sıra şeker, kolesterol gibi hastalıkların temelinde yatan şey yine aşırı kilo. Tüm bu hastalık risklerini en aza indirgemek için bize gelen hastalarımıza sağlıklı beslenme ve diyet konusunda destek oluyoruz” açıklamasını yaptı.

“Vatandaşlar standart diyetlere itibar etmesinler"

Vatandaşların, gazete, dergi ve internet sitelerinde buldukları diyet programlarına da itibar etmemesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, “Bu çok yanlış bir davranış. Birinin uyguladığı bir diyet programı bir başkası için uyumlu olmayabilir. Sonuçta hepimiz farklı özelliklere, gene, yaşa ve cinsiyete sahibiz. Örneğin; şeker hastası olan bir kişi şeker hastası olmayan bir başka kişinin diyet programını kullanamaz. Bir şeker hastasının dikkat etmesi gereken birçok besin grubu var. O yüzden bu tarz standart diyet listelerinin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu tarz diyet listeleriyle kısa vadede fazla kilo kayıpları yaşayabilirsiniz ama sonrasındaverdiğiniz kiloların çok daha fazlasını geri alırsınız. Özellikle reklamlarda çıkan kilo verdirici ilaçlara ve çaylara itibar edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bize gelsinler, biz onları kişiye özel diyet programlarımızla, sporla, takiplerini de yaparak sağlıklı bir şekilde zayıflatalım” dedi.

Eyüpsultanlı vatandaşlar Beslenme ve Diyet Uzmanı hizmetinden yararlanmak için randevu almaları gerekiyor.