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Eyüpsultan Belediyesinden parkta yaşamını yitiren Onur ile ilgili açıklama

Eyüpsultan’da bir parkta oyun oynarken yaşamını yitiren Onur Bağlan ile ilgili Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaşanan bu elim hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:43
Eyüpsultan Belediyesinden parkta yaşamını yitiren Onur ile ilgili açıklama

Eyüpsultan’da bir parkta oyun oynarken yaşamını yitiren Onur Bağlan ile ilgili Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaşanan bu elim hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz. Parktaki elektrik panosuna bir dış müdahale ihtimali de dikkate alınarak, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak sürdürülmektedir” denildi.


Çarşamba akşamı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı’nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Onur Bağlan (12), oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Eyüpsultan Belediyesinden de açıklama geldi. Açıklamada, ”Güzeltepe Mahallemizde bulunan Hüseyin Aksoy Parkı’nda dün akşam hepimizi derin üzüntüye boğan elim bir olay yaşanmıştır. 12 yaşındaki Onur Bağlan adlı çocuğumuz elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu elim hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz. Bu acı olayın yaşandığı Hüseyin Aksoy Parkı’yla ilgili herhangi bir sorun, şikayet ve talep Belediyemiz Beyaz Masa birimine iletilmemiştir. Olayın sebepleriyle ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatılmış olup, parktaki elektrik panosuna bir dış müdahale ihtimali de dikkate alınarak, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Bu vahim olayla ilgili olarak bilirkişi raporu hazırlanmakta olup sonuç yetkili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Onur Bağlan kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Eyüpsultanlılara başsağlığı diliyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:43
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