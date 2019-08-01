Eyüpsultan Belediyesi’nden evde temizlik hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi, sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Çalışmayla ilçede yaşayan yaşlı, engelli ve maddi durumu yeterli olmayıp tek başına yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerinin temizliği, Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından yapılacak. Bunun için ilk etapta iki temizlik ekibi oluşturuldu. Ekipler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen yaşlı, engelli ve maddi durumu yeterli olmayıp tek başına yaşayan kişilerin evlerine giderek temizlik yapacak. Temizlik sırasında, hiçbir nokta göz ardı edilmeden evler köşe bucak temizlenerek pırıl pırıl hale getirilecek.

Evler ayda bir gün düzenli olarak ekipler tarafından en ince ayrıntısına kadar temizlenecek.

“Vatandaştan olumlu bildirimler oluyor”

Temizlik hizmetiyle ilgili Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi Sorumlusu Levent Bulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Belediye Başkanımız Deniz Köken sayesinde, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti vermeye başladık. Bu hizmetten dolayı çok güzel, olumlu bildirimler alıyoruz. Birimimizde ayrıca medikal malzeme desteğimiz var, yatalak hastalara tıraş hizmeti veriyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızla kültürel geziler yapıyoruz.”

Çalışmalar Düğmeciler Mahallesi’nde başladı. Ekipler, burada yatalak hasta eşi Yusuf Bahri Parlak ile birlikte yaşayan Ümmügül Parlak’ın evine gittiler. Evde temizlik ekibi tarafından titiz bir temizlik yapıldı.

“Başkanımız Deniz Köken’e binlerce teşekkür ediyorum”

Eyüpsultan Belediyesi’nin verdiği hizmetlerden çok memnun olduğunu belirten Ümmügül Parlak “Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e binlerce teşekkür ediyorum. Mutlu ve sıhhatli olsun, vatanını sevsin, bizlere yardımcı olsun” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü; “Eşim 5 senedir hasta, 2 senedir yatalak. Bir kızım Dalaman’da yaşıyor, bir kızım sizlere ömür. Eşime tek başıma bakıyorum. 1947 yılından bu yana Eyüpsultan’da yaşıyorum. Allah razı olsun Eyüpsultan Belediyesinden, benim eşime bakıyorlar, hep yardımcı oluyorlar. Deniz bey, bayramda bir de çikolata yollamıştı, çok sevinmiştim.”