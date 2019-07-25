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Eyüpsultan Belediyesinden asker ailelerine destek

Eyüpsultan Belediyesi, vatani görevini yerine getirmek için baba ocağından ayrılan Eyüpsultanlı gençlerin ailelerini yalnız bırakmıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
Eyüpsultan Belediyesinden asker ailelerine destek

Eyüpsultan Belediyesi, vatani görevini yerine getirmek için baba ocağından ayrılan Eyüpsultanlı gençlerin ailelerini yalnız bırakmıyor.


İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine, evlatları vatan borcunu öderken kendileri maddi zorluk yaşamasın diye Eyüpsultan Belediyesi tarafından maaş bağlanıyor. Sosyal belediyecilik alanında Eyüpsultan Belediyesi gereklerini yerine getirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık bin 500 ailenin yararlandığı asker maaşı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ailelerin mağdur olmaması için yapılan bu yardım sayesinde askere giden gençlerin de gözü arkada kalmıyor.



Her ay 504 lira maaş


Öncelikle başvuruların, gencin askere gittikten sonra en geç 1 ay içerisinde yapılması gerekiyor. Asker bekarsa başvuruyu annesi, evliyse eşi yapıyor. Daha sonra asker ailelerinin hanedeki toplam geliri hesaplanıp desteğe ihtiyacı olan aileler tespit ediliyor. Buna göre askerlik yapacak olan kişinin ailesine ödenek çıkarılıyor. Aileler askerlik boyunca her ay 504 liralık asker maaşı alıyor. Aileler maaşı belirlenen banka şubelerinden alıyor. Maaş askerliğin bitimine son iki ay kala kesiliyor. Teskere kağıdı getiren gençler bu iki aylık maaşı da toplu olarak alıyor. Başvurular bizzat Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine yapılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
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