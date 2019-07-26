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Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’da “Kurban Satış Alanı” kurdu

Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban satış alanı hazırlıklarını sürdürüyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:23
Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’da “Kurban Satış Alanı” kurdu

Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban satış alanı hazırlıklarını sürdürüyor.



Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’da bir satış alanı oluşturdu. 4 bine yakın büyük ve küçükbaş hayvan bu alanda 27 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri Kemerburgaz’da yüksek kapasiteli, modern bir kesim ve satış alanı kurdu. Büyük pazarlıklara sahne olması beklenen 25 bin metrekarelik alanda 100 çadır bulunuyor.



Modern bir şekilde yapılan Kemerburgaz hayvan satış alanında, duşlar, tuvaletler, mescit ve kafeterya da bulunuyor. Kurban satış alanında, Avrupa Birliği standartlarına uygun 4 ayrı kesim merkezi yer alıyor. Günde 700 kesimin yapılacağı merkezde hijyenden de ödün verilmeyecek. Veteriner görevlileri de hem satış hem kesim aşamasında alanda olacak. İsteyen vatandaşlar veterinerlerden de bilgi alabilecek. Küçükbaş kurbanlık kesimleri ücretsiz yapılacak. Alanda kurbanlık hayvan satış yapmak isteyenler şimdiden yerlerini kiralayabiliyor. Kurbanlıklar 26 Temmuz’dan itibaren satış alanına getirilmeye başlanacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:23
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