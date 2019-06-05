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Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan bayramının ikinci günü ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan bayramının ikinci günü ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, STK temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında Deniz Köken, vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Köken, vatandaşlarla sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan Başkan Köken, Eyüpsultanlıların ve İstanbulluların bayramını kutladı.



“Eyüpsultanlıların ve İstanbul’un bayramını tebrik ediyorum”


Başkanlığı döneminde ilk Bayramını yaşadığını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bayramı, başkanlık makamının koridorlarında, halkımızla doğal kutlayalım istedik. Vatandaşlar bu havayı teneffüs etsinler istedik. Bu şekilde vatandaşla yüz yüze görüşme imkanı daha rahat oluyor. Öbür türlü protokol görüşmeleri ve konuşmaları gibi oluyordu. Bu yüzden biraz soğuk geçiyordu. Bundan sonra da böyle yapacağız inşallah. Bütün Eyüpsultanlıların ve İstanbul’un bayramını tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
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