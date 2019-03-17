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Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken: "Eğitimde seferberlik başlatacağız"

Eyüpsultan meşhur lezzet festivali çok sayıda Kemerburgazlı tarafından büyük ilgi gördü.

17 Mart 2019 Pazar 19:23
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken: "Eğitimde seferberlik başlatacağız"

Eyüpsultan meşhur lezzet festivali çok sayıda Kemerburgazlı tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte konuşan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, eğitimde seferberlik başlatacaklarını belirterek, kadınlar lokali yapacaklarını ifade etti.


Eyüpsultan Kemerburgaz ve Göktürk Meydanı’nda düzenlenen “Meşhur Lezzetler Festivali” ile ilçenin meşhur lezzetleri çok sayıda Kemerburgazlı ve Göktürklü ile buluştu. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de katıldı. Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle ön plana çıkan Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe ilgi odağı oluyor. Etkinlik önce Yeni Zelanda’daki şehit olan Müslüman kardeşlerimiz için okunan Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Alibeyköy tulumba tatlısı, Boşnak böreği, Eyüpsultan güveci, Akmanoğlu Acıbadem kurabiyesi ve Kemerburgaz turşusu ikramı yapıldı. Etkinlik mehter konseriyle devam etti. Çocuklar sihirbazlık gösterisi, şişme oyun alanı ve müzikler eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.



"Eğitimi açlık gibi düşünüyoruz"


Eyüpsultan AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’ı İstanbul’un en kıskanılan şehri yapacaklarını belirterek, eğitim seferberliği başlatacaklarını vurguladı. Köken, "O zaman şunu yapacağız. Eğitimi bir açlık gibi düşünüyoruz. İhtiyacı olan insanlara iki sene sonra sana eğitim veririz diyemeyiz bunu öne almamız lazım. Bilgiyle ilgili sorunu hemen çözmemiz lazım. Bu şehirde gençler ve hanımefendiler hangi kursu almak istiyorsa o sene onların hizmetine sunacağız. Bu da önemli ayrıntı" diye konuştu.



"Kadınlar lokali yapacağız"


Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Kemerburgaz’da yürüyüş parkı yapacaklarını kadınların artık sokakta korkarak yürümeyeceklerini ifade ederek, "Buranın insanlarının yürümeyi spor yapmayı sevdiklerini biliyorum. Kemerbuzgaz stadına giden güzergah her zaman gidilebilir bir şekilde olacak. Tesis yapılıncaya kadar burada güvenlik görevlisi bulunduracağım siz rahat gidip gelebilesiniz. Kemerbugaz’a kadınlar lokali yapacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:23
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