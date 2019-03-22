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Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "Alibeyköy’den Taksim’e giden hat yıl sonunda hizmete girecek"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Eyüpsultan’da temizlik görevlileriyle bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 09:09
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "Alibeyköy’den Taksim’e giden hat yıl sonunda hizmete girecek"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Eyüpsultan’da temizlik görevlileriyle bir araya geldi. Köken, yıl sonunda hizmete girecek olan Alibeyköy’den Taksim’e gidecek hattın müjdesini verdi.



AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda temizlik personeliyle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Deniz Köken, çalışanlarla sohbet edip projelerini anlattı.



Köken, Eyüpsultan’da her kesime yönelik hizmet verdiklerini belirterek, "Çocuklara kadınlara gençlere özel projeler hayata geçireceğiz. Kreş hizmeti kadın lokalleri, gençlik merkezleri, kitap kafeler yapacağız. Yaşlılar için yaşlı bakım merkezi konusunda ciddi sorunlar var. Bunlar temel sorunlarımızı oluşturuyor. Bu şehirde ticareti geliştirmemiz lazım, fabrika yapamayız ne yapacağız turizmi geliştirmemiz lazım. Eyüp çevresini, Feshane, Piyer Loti’ye müze yaparak üçlü aksı, gelişen Eyüpsultan’a monte etmeliyiz. Rami Kışlası’nın Türkiye’nin en büyük kitap müzesi haline geldiğini düşündüğünüzde olay biraz daha büyüyor" diye konuştu.



Başkan Adayı Köken, amaçlarının Eyüpsultan’ın çehresini değiştirmek olduğunu ifade ederek yıl sonunda hizmete girecek olan hattın da müjdesini verdi. Köken, "İki gün önce Alibeyköy, Yeşilpınar metrosuyla Mecidiyeköy’e kadar gittik Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Finanskent’ten bindik Yeşilpınar, Alibeyköy, Kağıthane ve oradan Mecidiyeköy yaptık. Bundan sonra Mecidiyeköy’e, Beşiktaş’a ve Taksim’e gitmek isteyenler, tramvaya bineceğiz. Eyüp’ten Alibeyköy’e geçeceğiz. Asansöre binip metro durağına çıkacağız. Oradan 8 dakikada Mecidiyeköy 5 dakikada da Taksim yapacağız. 13 dakikada Alibeyköy’den Taksim’e giden bir sistemi yıl sonunda hizmete girecek. Alibeyköy Sirkeci tramvay hattı hizmete girdiğinde bundan sonra insanlar, Yeşilpınar’dan çıkıp minibüsler, otobüslerle bir buçuk saatte Sirkeci’ye gitmek yerine, en yakın tramvay ve metro istasyonlarıyla Alibiyeköy ve Mecidiyeköy’e gidebilmeleri temin edilmiş olacak" şeklinde konuştu.



Başkan Adayı Köken program sonrası vatandaşlarla sahneden selfie yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:09
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