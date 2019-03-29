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Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "4,5 yıl Türkiye’nin kalkınma hamlesi yılı olacak"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

29 Mart 2019 Cuma 09:25
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "4,5 yıl Türkiye’nin kalkınma hamlesi yılı olacak"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Köken, "4,5 yıl Türkiye’nin kalkınma hamlesi yılı olacak" dedi.


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Seçime sayılı günler kala Deniz Köken, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde geçmişten bugüne Eyüpsultanlı teşkilat üyeleriyle motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Teşkilat üyeleriyle sohbet eden Köken, projelerini anlattı.



"Bu 4,5 yıl Türkiye’nin kalkınma hamlesi yılı olacak"


Köken, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "2023’ten sonraki süreçte bizim ayağımız tökezlerse Orta Doğu haritasını daha rahat çizecekler. Verilen sözler var bizim dışımızda bizim içinde olmadığımız. Bizsiz toplantılar da yapamıyorlar bu da bizim gücümüzle ilgili. Biz ne kadar güçlü olursak dışarıdaki intibamız o kadar güçlü oluyor. Bu seçimden sonra 4,5 yıl seçim yok. Bu ne demek oluyor, herkes işini yapacak. Müteahhit, müteahhitliğini yapacak. Sanayici sanayiciliğini yapacak. Ekonomi Bakanı ekonomisiyle ilgilenecek. Hazine ve Sanayi Bakanlığı ihracatlarımızı artırmakla ilgilenecek. Belediyeler belediyeciliğini yapacak. Öğretmenler öğretmenliğini yapacak. Bu 4,5 yıl Türkiye’nin kalkınma hamlesi yılı olacak" diye konuştu.



"Ne kadar güçlü olursak bizi kimse rahatsız edemez"


Başkan Adayı Deniz Köken, 2,5 gün kaldı deyip vazgeçmemek gerektiğini belirterek, "Ülkenin istikrarı, istikrarlı idareyle oluyor. İstikrarlı idarenin yolu da 31 Mart akşamından geçiyor. 31 Mart akşamı güçlü bir mesaj vermezsek 4,5 yılı doğru geçiremeyiz. Elimizdeki kozu yanlış oynarız. Buradaki arkadaşlarım 2,5 günde kimleri aramaları gerekiyorsa onları aramaları çok önemli bir olay. Şu önemsiz bunu da aramayayım demeyin buradan ve Büyükşehirden ne kadar güçlü çıkarsak, Türkiye ortalamamız ne kadar güçlü olursa bu 4,5 yılda bizi kimse rahatsız edemez. Herkes işiyle ve bu ülkenin nasıl kalkınacağına karar verir" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:25
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