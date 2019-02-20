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Eyüpspor’dan Başkan Adayı Köken’e ödül

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpspor’un 100.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:54
Eyüpspor’dan Başkan Adayı Köken’e ödül

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpspor’un 100. yılında, Eyüpspor adına yaptığı hizmetlerden dolayıödüllendirildi.



Eyüpspor’un 100. Yılına girmesi nedeniyle Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde taraftarların katılımıyla bir gece düzenledi. Gecede 100 yılda iz bırakanların ödülleri verildi. Eyüpspor’da bir dönem başkanlık yapan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirildi. Ödül almak için sahneye davet edilen Başkan Adayı Köken’e salonda bulunan taraftarlar "büyük başkan" diyerek tezahüratlar da bulundu.



"Ne yaparsak bu şehirde kalıyor"


Geçmişte Eyüpspor’un iyi bir yere gelmesi için çok çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eyüpspor’a verdiği tesisin hikayesine değinen Köken, "Ben 75. yılda kulüp başkanı oldum. Futbolcular benden büyüktü, görüşme masasına oturduğunda kulübün hepsi serbest kalmıştı, tek tek ikna edip geri getirmek, lisansların çıkarılma gününe kadar hep bir mücadele ile son maçlarla şampiyonluğu kaçırmıştık her seferinde. Ben 75 yılında aldım 80. Yılında devrettim. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. camiye namaza gelmişti ’Şuraya bir gel sana bir şey göstereyim’ dedi. Sonra ’tamam kalsın bu burada’ demişti. Cumhurbaşkanımızın o zamanki Belediye Başkanlığı talimatıyla, orası bize kaldı. Şimdi de güzel bir tesis oldu. Ne yaparsak bu şehirde kalıyor. Görüyorsunuz biz o zaman bir tohum attık 25 yıl sonra geldik o çimler büyüdü, şimdi ekmeğini yiyoruz" dedi.



Doğru yapılan her yatırım gelecek nesillere büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Köken, çocuklar için de iyi yatırımların olmasını gerektiğini şöyle ifade etti: "Doğru yatırımlar yapmamız lazım, biz şehirleri de böyle yapacağız bizden sonra gelenler bir ileriye taşımalı. Şehircilik açısından nasıl oluyor bugün 30 yıl geriye gitsek böyle mi kurardık şehirleri? kurmazdık. Onun için 30 yıllık geleceğimizi doğru planlamamız lazım ki, bizden sonra gelenler şehirlerde sıkıntı çekmesinler. Her şey planlı olursa , bizden sonra gelecek nesiller de kullanabilir. En değerli varlığımız çocuklarsa, çocuklar gelecekte yerimizi alacaksa, çocuklara bugünden doğru yatırım yapmak gerekiyor. Çok anılarım var ama en güzel anım 75. yılında devralıp 100.yılında tekrar burada misafir olmaktır" dedi.



Başkan Adayı Köken, ödülünü aldığında salonda bulunan vatandaşların alkışları ve tezahüratları salonu inletti. Başkan Adayı Köken, vatandaşların kendisiyle fotoğraf çekilmesi sonrası salondan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:54
  1. doğa
  2. fotoğraf
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