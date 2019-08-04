Eyüphan Kaya’dan önemli mesaj: Evdeki sorunlar ilahi rehberlikle çözülmelidir!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere aileyi hedef alan her türlü oluşuma karşı eylemler gerçekleştiren Türkiye Aile Meclisi’nin Güneydoğu Bölge Başkanı Eyüphan Kayayeniakit.com.tr’ye konuştu. "Aile toplumun çekirdeğidir" diyen Kaya, “Aile; Anne-Baba, çocuklardan oluşan, toplumun çekirdeği durumunda olan bir oluşum. Tabi varsa büyük anne büyük baba da ailemizin asıl üyeleri olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Evdeki huzursuzluk, topluma problem olarak yansır”

“Dede-nenenin mutsuz olduğu bir aile huzur bulamaz, ayrıca aile fertleri arasında sorun yaşayan kimselerin etki alanında da ilgi alanında da başarılı olması çok zor.” diyen Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile efradının biri dahi, eve seve seve gelemiyorsa o evde bir sıkıntı var demektir. O huzursuzluk topluma da problem olarak yansır. Evde sorunlar yaşandığı takdirde aklı selim dahilinde, ilahi rehberlik eşliğinde çözülmesi gerekir. Yoksa şu kanun, bu kanun aracılığı ile ailenin işine karışılırsa ailenin huzuru kaçar. Yüce Allah Karı-Koca arasında bir sorun oluştuğu zaman her birinin ailesinden kendilerinin güvendiği birer kişi hakem olsun ve karı koca ifadelerini versin ve onun üzerine haklarında karar verilsin diye bir fermanda bulunmaktadır.”

“Kimse kadınların şanına yaraşır iş bulamaz”

Ev idaresinde erkeğin geçimi sağlamakla, kadının ise ev işlerini yürütmekle vazifeli olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya şöyle dedi: “Dünya menfaati için, ikisinin de çalışması ve parasal hesaplarda bir ortaklık edası ile tartışmaları, ‘Kadın erkek eşittir, hatta kadın bir adım öndedir’ diyerek hayatın yaşanmaz hale getirilmesinin kime ne faydası var, anlamakta zorlanıyorum. Benim 40 yıllık eşim, ev hanımı olmasaydı ben üç kız, üç erkek 6 çocuğu nasıl yetiştirebilirdim acaba? Okumuş bayanların yüzde 3 ila 5’ine masa memurluğu cazip gelebilir. Lakin Dünya üstüne dünya gelse, kimse kadınların şanına yaraşır bir iş bulabilir mi? İş bulsanız dahi ‘Anne işte, baba işte, çocuk kreşte’ tarzı bir hayat ile ne kadar çocuk yetişir, kaç çocuk büyütülebilir? Bunu vicdanlara sormak gerekir.”

“Türkiye Aile Meclisi hepimizin!”

Eyüphan Kaya, Türkiye Aile Meclisi’nin, aileyi tehdit eden ve ahlaksızlığa yol açan yasaların kalkması noktasında çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirterek, “İsviçre kanununa göre evleniyoruz, Alman kanununa göre ticaretimizi yapıyoruz. Fransız laiklik anlayışı ile İlahi Kitabımız olan Kur’an dan irtibatımızı kopardık, İtalyan kanununa göre ceza hukukumuz var, ölürken İslami usul ve geleneklere göre defnediliyoruz. Allah aşkına soruyorum size, ‘Biz neyiz? Bizim Türklüğümüz, Kürtlüğümüz, Aleviliğimiz, Sünniliğimiz hayatın neresinde. İrkilip kendimize gelmenin zamanı gelmedi mi? Türkiye Aile Meclisi hepimizindir. Herkes bu oluşuma sahip çıkmalıdır. Dünya ve ahiret saadeti aileye bağlıdır.”