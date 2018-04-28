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Eyüp Sultan'da asayiş uygulaması

İstanbul Eyüpsultan’da çok sayıda jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:08
Eyüp Sultan'da asayiş uygulaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerlerde arama yaptı.

Şüpheli görülen kişilerin üstlerini arayan jandarma yeni barkod okuyucularla kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya asayiş timleri, jandarma komando birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Trafik ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında ise araçlar durdurularak didik didik arandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişilere adli işlem yapıldı ve ele geçen narkotik maddelere el konuldu. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:08
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  2. eyüpsultan

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