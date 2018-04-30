Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eyüp Sultan Camisi’nde Berat Kandili coşkusu

Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:21
Eyüp Sultan Camisi’nde Berat Kandili coşkusu

Bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, bazı vatandaşlar da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek bol bol dua etti.Berat Kandili dolayısıyla İstanbullular, Eyüp Sultan Camisi’ne gelerek dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi ve huzur içinde ibadet etmesi kameralara yansırken, Eyüp Sultan Camisi’nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.“Bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum”Kandil için Kastamonu’dan geldiğini belirten Alpaslan Duruneli, “Mübarek gece buraya nasip oldu, Kastamonu’dan geldim, iş için gelmiştim. Bu mübarek geceyi burada geçirmeme vesile oldu. Dua için geldik bütün ümmetin kandilini kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.“Bugün en mutlu günümüzdür”Eyüpsultan’a arkadaşlarıyla geldiğini belirten Yusuf Peker de, “Bu güzel gecede Eyüpsultan’a geldik. Berat Kandilini bu güzel insanlarla hep birlikte idrak etmek için toplandık. Çok mutluyuz en mutlu günümüzdür bugün. Buraya arkadaşlarımla geldim, geçmişlerimize, dostlarımıza bol bol dua ettik” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:21
  1. Kastamonu
  2. Eyüp Sultan Camisi’nde Berat Kandili Coşkusu
  3. İstanbul Haberleri
  4. yerel haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç ve Türkiye uyarısı!
    1. ABD'den Menbiç ve Türkiye uyarısı!
    2. 58 bin güvenlik gücü teyakkuzda!
    3. AB'den İran açıklaması
    4. Yurdun dört bir yanında millet..
    5. IMF'den 15 Temmuz mesajı!
    6. Abbas: Kudüs olmadan barış yok!
    7. Donald Trump'ın tweetlerini atan kişi..
    8. 'İşime engel yok' projesi ile topluma..
    9. Beşiktaş'tan flaş Erdoğan açıklaması!
    10. Ortadoğu'da gerilim yükseliyor!..
    11. NASA'dan şaşırtan karar! Görevi iptal..
    12. Baysangur: Final haftasında maçlarımız..
    13. Düzce'de telefon dolandırıcıları..
    14. Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı
    15. Mustafa Er: Küme düşme ile alakalı..
    16. Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 12..
    17. Malatya’da Huzur operasyonu
    18. Alman milletvekilinden Erdoğan'a destek
    19. Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı
    20. Eyüp Sultan Camisi’nde Berat Kandili..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"