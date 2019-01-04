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CHP Kütahya Belediye Başkan adayı kim oldu, Eyüp Kahveci kimdir? yerel seçim 2019

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. CHP’nin MYK toplantısı sonrası 2019 yerel yönetim seçimlerinde aday gösterecekleri il ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan CHP Kütahya belediye başkan belediye başkan adayı Eyüp Kahvecioldu. Eyüp Kahveci Kütahyabelediye başkan adayı olmasıyla birlikte Eyüp Kahveci kimdir Eyüp Kahveci nereli ve kaç yaşında? Eyüp Kahveci hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor. CHP Kütahya Büyükşehir belediye başkan adayı, son dakika açıklandı mı? İşte CHP Kütahya Büyükşehir belediye başkan adayı...

04 Ocak 2019 Cuma 18:04
CHP Kütahya Belediye Başkan adayı kim oldu, Eyüp Kahveci kimdir? yerel seçim 2019

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. CHP’nin MYK toplantısı sonrası 2019 yerel yönetim seçimlerinde aday gösterecekleri il ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan CHP Kütahya belediye başkan belediye başkan adayı Eyüp Kahveci oldu. Eyüp Kahveci Kütahya belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Eyüp Kahveci kimdir Eyüp Kahveci nereli ve kaç yaşında? Eyüp Kahveci hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor. CHP Kütahya Büyükşehir belediye başkan adayı, son dakika açıklandı mı? İşte CHP Kütahya Büyükşehir belediye başkan adayı...

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? CHP, İYİ Parti ile yerel seçimde ittifak yapmak için el sıkıştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek, CHP ise Manisa, Balıkesir, Manisa ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Son dakika gelişmesine göre, CHP Antalya belediye başkan adayı belli oldu. 

CHP'de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Daha önce bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklandığı CHP'de üç büyükşehirde daha belediye başkan adaylarının belirlendiği öğrenildi. CHP Kütahya Belediye başkan adayı ise Eyüp Kahveci oldu. Eyüp kahveci kimdir? İşte detayları...

Eyüp Kahveci kimdir?

1968 Ordu doğumludur. İlköğretimini ve lise öğretimini Ordu Kabadüz okulunda tamamladı. 1992 yılında Anadolu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüden mezun oldu. 1990 yılından bu yana çeşitli sektörlerde yöneticilik yaptı. 2012 yılında Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim merkezini kurdu. Sekteründe bir çok firmada danışmanlık eğitimleri ve seminerler verdi. Seminerler ile birlikte proje danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Orta seviyede İngilizce bilemktedir. Kütahya genç iş adamları ve yöneticileri derneği (KÜGİAD)’inde üyedir. Uzun yıllardır Kütahya’da ikamet etmekte evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:04
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. Kütahya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Balıkesir
  8. Antalya
  9. Ankara
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