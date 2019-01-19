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Eyüp Gözgeç kimdir nerelidir? Eyüp Gözgeç hangi görevlerde bulundu?

Dünya Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, yerel seçimler dolayısıyla istifa ettiği Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Peki Eyüp Gözgeç kimdir? Eyüp Gözgeç nereli ve kaç yaşında? Eyüp Gözgeç hangi görevlerde bulundu? Eyüp Gözgeç biyografisi...

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:28
Eyüp Gözgeç kimdir nerelidir? Eyüp Gözgeç hangi görevlerde bulundu?

Dünya Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, yerel seçimler dolayısıyla istifa ettiği Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Gözgeç, 21 Şubat 2009 tarihinde yapılan seçim ile E.T.S.O. Meclis üyeliğine seçilmişti. Peki Eyüp Gözgeç kimdir? Eyüp Gözgeç nereli ve kaç yaşında? Eyüp Gözgeç hangi görevlerde bulundu? Eyüp Gözgeç biyografisi...

Eyüp Gözgeç kimdir?

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 1 Şubat 1955 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Başkan Gözgeç, 1977 yılında Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulundan (İngilizce Bölümü) mezun oldu. 

1976-1979 yılları arasında T.E.K.'te (Türkiye Elektrik Kurumu) tahakkuk memuru olarak görev alan Başkan Gözgeç, 1979 Ağustos ayında 162. dönem yedek subay adayı olarak Tuzla Piyade Okulu'nda askerliğe başladı. Kars ve Erzurum’da yedek subay olarak askerliğimi tamamlayan Gözgeç, askerlik dönüşü ticarete başladı ve o günden bu yana inşaat malzemeleri toptan üretim ve satışı yapmakta. ER-POR Styropor Yalıtım A.Ş. Üretim Tesisleri, E:B:G: Yapı Kimyasalları A.Ş. ve Gözgeçler Demir Çelik Ltd.Şti.'de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlenen Başkan Gözgeç, 21 Şubat 2009 tarihinde yapılan seçim ile E.T.S.O. Meclis üyeliğine seçildi. Gözgeç ayrıca, TOBB Üst Kurul Delegeliği, TFF Yönetim Kurulu Y. Üyeliği, Fenerbahçe Kongre Üyeliği, Erzurum Kalkınma Vakfı 2. Başkanlığı görevlerini de üstleniyor. Başkan Gözgeç evli ve üç çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:28
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. Eyüp Gözgeç kimdir?
  4. Eyüp Gözgeç nereli?
  5. Dünya Boks Birliği
  6. Avrupa Boks Birliği
  7. Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı

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