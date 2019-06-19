Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik plan çalıştayı” yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, 28 müdürlüğün ortaklaşa hazırlayacağı 5 yıllık stratejik planın hazırlık çalıştayı 2 gün boyunca toplam 3 toplantı halinde gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nde “2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlendi. Belediye bünyesinde bulunan 28 müdürlüğün ortaklaşa hazırlayacağı 5 yıllık stratejik planın hazırlık çalıştayı 2 gün boyunca toplam 3 toplantı halinde gerçekleştirildi. Çalıştay için sosyal müdürlükler, teknik müdürlükler ile idari ve merkez müdürlükler olarak 3 ayrı grup oluşturuldu. Her bir grup için ayrı toplantı düzenlenirken, bu toplantılara Başkan Deniz Köken tarafından görevlendirilen Birim Müdürleri ve müdürlükler tarafından görevlendirilen 80 belediye personeli katıldı.

Çalıştayda, 2020 - 2024 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi ortaya konulacak hedefler, çalışma stratejileri ve Başkan Deniz Köken ile belediye çalışanlarının ortaklaşa ortaya koydukları planlama çalışması masaya yatırıldı.

Öncelikle, stratejik planın altlığını teşkil eden SWOT analizleri dahil olmak üzere durum tespiti, verilerin değerlendirmesi ve imkanların araştırılması konularına değinildi, 5 yıllık kurgunun rasyonel temellere oturtulması hususları üzerinde duruldu.

Çalıştayda konuşma yapanEyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ben kendime ait SWOT analizlerini yaparak geldim. Çalışmalarıma halen devam ediyorum. Ama bunu belediyedeki bütün arkadaşlarımla gerçekleştirmek istiyorum. Ortak akılla yeni hedeflere, yeni anlayışla koşmanızı istiyorum. Yapacağınız katkılar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.