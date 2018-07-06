0553 313 94 23

EYT mağdurları son dakika gelişmesi Yeni kabine EYT sorununu çözecek mi?

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş hükümetten son dakika müjdesini duymak istiyor. Hem Müezzinoğlu hem de Sarıeloğlu döneminde EYT konusunda olumlu bir gelişme yaşanmamıştı. Binlerce EYT bekleyen vatandaş, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte yeni kabinenin EYT sorununu çözmesini bekliyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:43
EYT mağdurları son dakika gelişmesi Yeni kabine EYT sorununu çözecek mi?

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş hükümetten son dakika müjdesini duymak istiyor. Hem Müezzinoğlu hem de Sarıeloğlu döneminde EYT konusunda olumlu bir gelişme yaşanmamıştı. Binlerce EYT bekleyen vatandaş, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte yeni kabinenin EYT sorununu çözmesini bekliyor.

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Yeni düzenlemenin de yeni yasama yılında gündeme alınması için çalışmaların başlayacağı konuşuluyor. Düzenleme kapsamında bazı şartlar da olacak. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için 1800 gün prim zorunlu olacak. Bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. 

EYT MAĞDURLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları kendilerini ilgilendiren erken emeklilik çalışmalarına ilişkin şuana kadar olumlu bir gelişme ile karşı karşıya kalmadılar. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte kurulacak yeni kabinede görev alacak Çalışma Bakanının emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözümü konusunda adımların atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:43
  1. müjde erken emeklilik
  2. erken emeklilik imzalandımı
  3. erken emeklilik 2018
  4. erken emeklilik yasası son dakika
  5. eyt son dakika bugün haberleri
  6. eyt son dakika gelişme 2018
  7. eyt bugun
  8. eyt liler ne olacak

YORUM YAZ

  • GalipGalip15 sa önce
    Çok dogru
  • ali-eytali-eyt18 sa önce
    DURUM ÇOK NET 1999 yılı öncesi işe girip , 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü ödeyen herkesin DÜNYADA örneği az görülür şekilde hukuk anlayışına aykırı olarak KANUNLAR GERİYE İŞLETİLMEK suretiyle emeklilik hakları elinden alınmıştır. EYT PAZARLIK KONUSU değildir.NET bir şekilde bu şartları yerine getiren herkese HAKLARI VERİLMELİDİR. Bizler hükümetten ayrıcalık veya özel bir hak DİLENMİYORUZ.. Hakkımızı , çocuklarımızın hakkı olanı istiyoruz.﻿Eyt liler yıllarca devlete primlerini çok daha fazlasıyla ödemişler ve işe girdikleri tarihlerdeki şartlara göre yıllarını tamamlamışlardı.
  • eytlieytli2 sa önce
    neden hala kımsenın umrunda degılık
  • kadirkadir17 sa önce
    401 vekil vermedik ya hala akıllanmmışlar demekki
  • YıldırayYıldıray18 sa önce
    Şukanunu çıkaracaklarsaçıkasınlar artık yorolduk hakkımızı istiyoruz
  • MEHMET ŞAHİNMEHMET ŞAHİN18 sa önce
    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR OLARAK YEREL SEÇİMLERDE HALKIN TARAFINDA OLAN KİMLER VARSA O YÖNDE OY KULLANACAĞIMIZI UNUTMASINLAR. KENDİ ÇIKARLARI İÇİN YASA JET HIZIYLA ÇIKARANLAR HAKLARI ÇIKAN BİR YASAYLA ELLERİNDE GASP EDİLENLER HERKESİN LAYIK OLDUĞU SANDIKTA GÖSTERECEKTİR.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Brent petrolün varili 77,33 dolar
  1. Brent petrolün varili 77,33 dolar
  2. Mahalleli isyan etti! 'Kadın..
  3. Askeri şarampole yuvarlandı: Yaralı..
  4. Kayseri'de 'kimyasal' tehlike!..
  5. Kılıçdaroğlu'nu bitiren gelişme! Sayı..
  6. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Allah’ın..
  7. Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç..
  8. Fenerbahçe'ye çılgın proje! 'Şükrü..
  9. Flaş! İzmir sapığı tutuklandı!
  10. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
  11. MHP vekil çıkaramamıştı! İl Başkanı..
  12. Siviller sınıra akıyor! Sayı 350 bini..
  13. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
  14. Rusya'dan İngiltere açıklaması: Bizi..
  15. O şehir yanıyor!
  16. Adana'da 'TOZ' eylemi!
  17. Tırnakçı suçüstü yakalandı! Sabıkası..
  18. Çin'den ABD'ye jet misilleme!
  19. Çiftlikbank mağdurları çıldıracak!..
  20. Murat Bardakçı'dan bomba teklif! Adam..
Ünlü din adamı öldürüldü!
Ünlü din adamı öldürüldü!
'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Benim bir şeyim yok anne üzülme' deyip ölmüştü! Bakın kimin oğlu çıktı
'Benim bir şeyim yok anne üzülme' deyip ölmüştü! Bakın kimin oğlu çıktı
Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!
Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!