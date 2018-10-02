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EYT’lilere son dakika müjde! CHP’den EYT komisyonu çağrısı

Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır sorunların çözümü için siyasi iradeden yardım istiyor. EYT mağdurlarının umudu yeni yasama yılının açılmasıyla Meclis oldu. Daha önceden EYT sorunu çözümü konusunda MHP Meclis’e bir teklif sunmuştu. AK Parti EYT gündemimizde yok derken, EYT için son dakika hamlesi ise CHP’den geldi. CHP, EYT sorununun çözümü için Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunu acil olarak toplantıya çağırdı.

02 Ekim 2018 Salı 13:51
EYT’lilere son dakika müjde! CHP’den EYT komisyonu çağrısı

Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır sorunların çözümü için siyasi iradeden yardım istiyor. EYT mağdurlarının umudu yeni yasama yılının açılmasıyla Meclis oldu. Daha önceden EYT sorunu çözümü konusunda MHP Meclis’e bir teklif sunmuştu. AK Parti EYT gündemimizde yok derken, EYT için son dakika hamlesi ise CHP’den geldi. CHP, EYT sorununun çözümü için Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunu acil olarak toplantıya çağırdı.

CHP’nin üç grup başkanvekili Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, ‘Emeklilikte yaşa takılanların’ sorunlarının çözümü için toplanma çağrısı yaptı.

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"AK PARTİ DIŞINDAKİ 3 PARTİ EYT İÇİN ÇÖZÜMDE BULUNMUŞTUR"

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekilleri yaptıkları açıklamada şunları dile getirrdi: “Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlarımızın, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aranmış ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentileri karşılanamamıştır. AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamı emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunmuştur. Üç CHP milletvekili de kanun teklifi vermiş, aynı şekilde diğer siyasi partilerin de bu konudaki teklifleri Meclis Başkanlığı'na iletilmiştir. Toplumda büyük beklenti oluşan bu konuya ne parlamento ne de komisyon duyarsız kalamaz. Bu doğrultuda İçtüzük gereği kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla komisyonunu toplantıya çağırıyoruz''

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:51
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