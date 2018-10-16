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Erken emeklilik hayali (EYT) suya düştü  Erdoğan EYT yasasına hayır dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması geldi. Erken emeklilik bekleyen binlerce vatandaşın hayali suya düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi gündeme gelmesine sert sözlerle eleştirerek, “Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz.” Diyerek EYT yasasına karşı olduğunu açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 12:28
Erken emeklilik hayali (EYT) suya düştü  Erdoğan EYT yasasına hayır dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi gündeme gelmesine sert sözlerle eleştirerek, “Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz.” Diyerek EYT yasasına karşı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi ranta dönüştürülmemeli. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Bu teklifin maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Böyle bir yükü ülkenin sırtına bindiremeyiz' dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değindi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Erken emekliliği sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmiyoruz ama siyasette esastır. Erken emeklilikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Emekli olabilmek için sigorta süresi prim gün sayısı ve yaş kriterleri var. 1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:28
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YORUM YAZ

  • ..46 dk önce
    yinede mecliste oylama yapılacakmı?
  • eylemeylem1 sa önce
    ne yazalım güçlü ve tuzu kuruların dünyası bu dünya halkı düşünen yok
Bugünkü Akit

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