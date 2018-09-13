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EYT'liler emekli olabiliyor! Emeklilikte yaşa katılanlara emeklilik yolu son dakika EYT haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların emekli olma bekleyişi sürüyor. EYT konusunda Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ve kadınların bazı şartları sağlamaları durumunda emekli olacaklarını son dakika alarak açıkladı. Peki EYT’liler nasıl emekli olur?

13 Eylül 2018 Perşembe 11:29
EYT'liler emekli olabiliyor! Emeklilikte yaşa katılanlara emeklilik yolu son dakika EYT haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların emekli olma bekleyişi sürüyor. EYT konusunda Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ve kadınların bazı şartları sağlamaları durumunda emekli olacaklarını son dakika alarak açıkladı. Peki EYT’liler nasıl emekli olur?

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti.

08.09.1999’DA DİKKAT

Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2016 ve 2018 yıllarında TBMM’ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.

5000-5975 GÜN PRİMİ DOLDURAN…

Ali Duman EYT’lilerin nasıl emekli olabileceklerine ilişkin ise, "Bu teklif Ekim ayında yasalaşırsa, erkek için 1993 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, kadın için 1998 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, gerekli olan 5000 ile 5975 gün aralığındaki hizmet prim günlerini tamamlamışlarsa, bu yasadan yararlanarak üç ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecekler. Ülkemizdeki emeklilik yaş şartı mecburiyeti 1999 yılından sonra gelmiştir. Dolayısıyla teklifte gördüğümüz üzere, sadece 1999 yılından önce SGK kapsamına alınanları dikkate almaktadır. "1999 yılı öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, o tarihlerde herhangi bir şekilde yaş şartıyla alakalı bir zorunlulukları bulunmadığından, 1999 yılından sonra gelen yaş şartı mecburiyetiyle ciddi mağduriyet yaşamışlardır. Bu teklifin kabulü halinde en azından bu mağduriyetin bir kısmı giderilmiş olacaktır."

Duman, sigortalıların dikkat etmeleri gereken konuları da şöyle anlattı:

Kanunun yürürlüğe girmesiyle gereken 20 yıl ve 25 yıl gibi zorunlu hizmet süresini, SGK ilk giriş tarihinden önce askerlik vazifesini yapmış olanlar ve/veya yurtdışında çalışmış olanlar borçlanma yöntemiyle tamamlama hakkına sahip olacaklar. Prim günlerinde eksik olanlar ise doğum, askerlik ve yurtdışı gibi borçlanma yöntemleriyle eksiklerini tamamlama haklarına sahip olacaklardır. Diğer yandan yaş şartı kanunundan önceki emeklilik ile alakalı kanunları incelediğimizde, ilk SGK girişleri 18 yaşından küçük olanların, 18 yaşını doldurduğu tarih SGK ilk girişi olarak kabul edilmektedir. Bu durumda anlaşılıyor ki Kanun Teklifinin aynen kabulü halinde, 1975 Yılı Ekim Ayından önce doğan erkekler ile 1980 Yılı Ekim Ayından önce doğan kadınlar bu Kanundan yararlanarak emekli olabileceklerdir. Kanun Teklifinin değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi halinde güncel detaylarını yeniden değerlendireceğiz.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:29
  1. EYT'liler emekli olabiliyor!
  2. Emeklilikte yaşa katılanlara emeklilik yolu
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