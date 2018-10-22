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EYT'den son dakika 700 bin kişi emekli olacak! EYT yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmaz dediği EYT ile 700 bin kişi emekli olayı bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT yasası konusunda umutlarını hep diri tutan binlerce EYT mağduru vatandaşlar, EYT’nin çıkmasını dört gözle beklemekte. EYT yasası çıktığı durumda 700 bin vatandaşın mağduru giderilmiş olacak.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:06
EYT'den son dakika 700 bin kişi emekli olacak! EYT yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmaz dediği EYT ile 700 bin kişi emekli olayı bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT yasası konusunda umutlarını hep diri tutan binlerce EYT mağduru vatandaşlar, EYT’nin çıkmasını dört gözle beklemekte. EYT yasası çıktığı durumda 700 bin vatandaşın mağduru giderilmiş olacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Muhalefet partilerinin EYT teklifi umutları yeşertmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasvip etmiyoruz açıklaması emeklilikte yaşa takılanların umutlarını azaltsa da EYT’nin çıkacağına inanıyorlar. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:06
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