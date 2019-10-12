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EYT’de son durum ne? Erken emeklilik var mı?

Son dakika EYT haberleri emeklilikte yaş takılanlar için “EYT yasası çıkacak mı? sorusunun yanıtını arayan milyonlarca vatandaş erken emeklilik yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş SSK’lı, Bağkurlu memurlar için emekli olmak için prim ve süre şartı vardı yaş şartı yoktu. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın bakanlığı döneminde yapılan değişiklikle emeklilikte yaş şartı da getirildi. O tarihden bu yana sayıları milyonları bulan EYT’ler oluştu. Peki EYT’de son durum ne? Erken emeklilik var mı? 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar nasıl emekli olur?

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:47
EYT’de son durum ne? Erken emeklilik var mı?

Son dakika EYT haberleri emeklilikte yaş takılanlar için “EYT yasası çıkacak mı? sorusunun yanıtını arayan milyonlarca vatandaş erken emeklilik yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş SSK’lı, Bağkurlu memurlar için emekli olmak için prim ve süre şartı vardı yaş şartı yoktu. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın bakanlığı döneminde yapılan değişiklikle emeklilikte yaş şartı da getirildi. O tarihden bu yana sayıları milyonları bulan EYT’ler oluştu. Peki EYT’de son durum ne? Erken emeklilik var mı? 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar nasıl emekli olur?

Emeklilikte yaşa takılanlar 11 Ekim 2019 günü EYT haberleri ile süreçteki son durumu öğrenmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis’in yeni yasama yılının başlamasının ardından TBMM’ye sunulması planlanan 3 yöntem gündeme gelmişti.

Emeklilik için gerekli 3 şart var. Biri yaş, biri yıl diğeri de prim. Yıl ve primini tamamlamış ama yaşını tamamlayamamış olan kişiler bu gruba giriyor. Burada önemli bir tarih var. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve Bağkurlu veya memur olmuş, yani ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan insanlar için prim ve süre şartı vardı ama yaş şartı yoktu. Belli bir prim ve süreyi doldurunca emekli olabileceklerdi. Ama 1999 yılında yasa değişikliği oldu. Kademeli olarak emeklilik için yaş şartı geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emeklilik için önemli açıklamalarda bulundu. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabileceğinin bildiren Erdursun, bu hakkında 1 defaya mahsus olmadığını aktardı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:47
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