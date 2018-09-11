EYT yerel seçimlerden önce çıkar mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları yıllardır maruz kaldığı EYT sorununun çözümü için 24 Haziran seçimlerine bel bağlamıştı. Ancak EYT'liler 24 Haziran seçimlerinde beklediği mutluluğu yaşayamadı. Seçimlerden sonra EYT için harekete geçen CHP Ekim'de EYT sorununu çözelim dedi. MHP ve İYİ Parti ise EYT için teklif hazırlayarak Meclis'e sundu. Peki EYT sorunu yerel seçimler öncesinde çözülür mü? EYT yasası Mart 2019 yerel seçimler öncesi çıkar mı?

Yıllardır sorunların çözülmesini bekleyen EYT mağdurları, verdiği her sözü tutan AK Parti'nin yeni yasama döneminde diğer partilelerle birlikte emeklilikte yaşa takılanların sorununu bir an öne çözmesini bekliyor. 24 Hazir genel seçimlerinde umduğunu bulamayan EYT'liler önümüzdeki yerel seçimlere bel bağladı. EYT mağdurları 24 Haziran seçimleri sonrası partilerin EYT konusundaki açıklamaları nedeniyle yerel seçimler öncesinden EYT yasasının çıkacağına inanıyor.

SİYASİ PARTİLERDEN EYT HAMLESİ

EYT mağdurları için siyasi partilerden açıklama gelmişti. EYT konusunda CHP'den tüm siyasi partilere çağrı gelmişti. CHP’li Özgür Özel, "Eğer Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa iktidara ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz." Açıklamasında bulunmuştu.

Bir EYT hamlesi de MHP'den gelmişti. Temmuz ayında EYT için yasa teklifi hazırlayarak meclise sunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bu seferde EYT mağdurlarının sesini duyurabilmek için yeni bir soru önergesini sunmuştu. Arzu Erdem tarafından verilmiş olan soru önergesi direkt olarak konuyla ilgilenen Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a yazılarak konuyla ilgilenilmesini istemişti. Bakan Zehra Selçuk da bu önergesini nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Partilerin EYT konusundaki tutumları EYT mağdurlarını umutlandırmış görünüyor. EYT'liler yerel seçimler öncesinde çözülmesini bekliyor.