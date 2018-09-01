EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu? Siyasi partilerden son dakika EYT hamlesi

Emeklilikte yaşa katılanların seslerine yıllardır kulak verilmiyor. Sayıları binleri bulan EYT mağdurları umut bağladıkları siyasi partilerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. 24 Haziran seçimlerinde hiçbir partinin seçim beyannamesine girmeyen EYT sorunu, yeni yasama döneminin açılmasıyla birlikte çözüme kavuşacak mı merak konusu olurken, EYT için hem CHP hem de MHP’den son dakika atakları geldi. Peki yeni dönemde EYT sorunu çözülecek mi? EYT sorunu yerel seçimlerden önce çözülür mü? Siyasi partilerden birbiri ardına EYT hamlesi emeklilikte yaşa takılan mağdurlar için umutlarının hayata geçirilmesi anlamına mı geliyor? İşte EYT’de son dakika gelişmeleri

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülüyor mu? EYT sorununa hangi parti el atıyor? EYT Ekim’de çıkar mı? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son gelişmeler. EYT mağdurları için CHP'den tüm siyasi partilere çağrı. CHP’li Özgür Özel, "Eğer Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa iktidara ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz." Açıklamasında bulundu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN PARTİLERDEN SON DAKİKA ÇIKIŞ

CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takınanlara yönelik teklifleri ve önergeleri bulunduğunu anımsatan Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'nin 290 vekili var, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün diyenlerin sayısı 310. Hodri meydan, hadi buyurun, 4 partinin kanun tekliflerini birleştirelim. 'İlla bizimki diyorsanız' sizinkini de birleştirelim, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu 1 Ekim'den tezi yok gelin çözelim. Bu siyasi duruşsa, siyasi partiyse, logoları ampul değilse, onlar Erdoğan'ın kurşun askerleri değillerse, burada AK Parti'ye ihtiyaç yok. Af için AK Parti'ye ihtiyaç var ama burada yok, 301 milletvekili yetiyor, rahat rahat geçirebiliriz. Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AK Parti 'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz."

MHP’DEN EYT MAĞDURLARI İÇİN SORU ÖNERGESİ

Bir EYT hamlesi de MHP'den geldi. Temmuz ayında EYT için yasa teklifi hazırlayarak meclise sunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bu seferde EYT mağdurlarının sesini duyurabilmek için yeni bir soru önergesini sundu. Arzu Erdem tarafından verilmiş olan soru önergesi direkt olarak konuyla ilgilenen Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a yazılarak konuyla ilgilenilmesini istedi. Bakan Zehra Selçuk da bu soru önergesini yazılı bir şekilde yanıtlayarak geri gönderecek. Çalışma Bakanı Selçuk'un Arzu Erdem'in EYT soru önergesine ne cevap vereceği merak konusu.