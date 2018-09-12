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EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? Emeklilikte yaşa takılanlar sorununda son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar sigorta primlerini doldurdukları halde yaşı bekleyen binlerce vatandaşın gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni yasama yılının Ekim'de açılacak olması EYT mağdurları, 24 Haziran seçimlerinden oluşan yeni parlamentodan EYT mağdurlarının sorununu çözümü konusunda beklentiler bir hayli fazla. Peki EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? EYT yerel seçimlerden önce çıkar mı?

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:27
EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? Emeklilikte yaşa takılanlar sorununda son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar sigorta primlerini doldurdukları halde yaşı bekleyen binlerce vatandaşın gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni yasama yılının Ekim'de açılacak olması EYT mağdurları, 24 Haziran seçimlerinden oluşan yeni parlamentodan EYT mağdurlarının sorununu çözümü konusunda beklentiler bir hayli fazla. Peki EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? EYT yerel seçimlerden önce çıkar mı?

1999 yılında çıkan bir yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış ve emeklilik hakkı kazanmak için sadece pirim gün sayısı eksik olan vatandaşlarımızı da etkilemiştir. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok.Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), uzun yıllardır ilk kez, Meclis’te çoğunluğa sahip partilerin ortak gündem konusu haline geldi. Milletvekili sayısı 302’ye ulaşan dört parti, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi için aynı noktada buluştu. Yüz binlerce kişinin gözü, 1 Ekim’de açılacak Meclis’e çevrildi.

CHP, MHP VE İYİ PARTİ'DEN EYT ATAĞI

EYT mağdurları için siyasi partilerden açıklama gelmişti. EYT konusunda CHP'den tüm siyasi partilere çağrı gelmişti. CHP’li Özgür Özel, "Eğer Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa iktidara ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz." Açıklamasında bulunmuştu. Bir EYT hamlesi de MHP'den gelmişti. Temmuz ayında EYT için yasa teklifi hazırlayarak meclise sunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bu seferde EYT mağdurlarının sesini duyurabilmek için yeni bir soru önergesini sunmuştu. Arzu Erdem tarafından verilmiş olan soru önergesi direkt olarak konuyla ilgilenen Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a yazılarak konuyla ilgilenilmesini istemişti. Bakan Zehra Selçuk da bu önergesini nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Partilerin EYT konusundaki tutumları EYT mağdurlarını umutlandırmış görünüyor. EYT'liler yerel seçimler öncesinde çözülmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:27
  1. İstanbul
  2. EYT yasası çıkacak mı?
  3. EYT ne zaman çıkar?
  4. EYT yerel seçimlerden önce çıkar mı?
  5. ibrahim kalın eyt

YORUM YAZ

  • erdoğan şekererdoğan şeker26 dk önce
    1999 yılında çıkan kanun geriye dönük olarak işletilmiş 2008 de devam edilmiş. Çalışan hakkında iyiye giden bir düzenleme varmı son 28 yıldır. SORUNU OLUŞTUR ÇÖZÜM NOKTASI OLARAK KENDİNİ GÖSTER. BAŞKA BİR İZAHI YOK.
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