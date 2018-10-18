MHP EYT teklifini geri mi çekecek? Erken emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilik devlete külfet olacağını söyleyerek EYT’ye karşı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de EYT’nin çıkmaması konusunun masaya yatırıldığı Bahçeli’nin erken emeklilik konusunda ikna edildiği iddia edildi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanların teklifinin rafa mı kaldırılacağını merak ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda EYT ile ilgili flaş bir açıklama yapmıştı. Toplantıda Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili rakamları paylaştı ve bunun ekonomiye vereceği zararı anlattı. Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü buna ayırdı ve grup toplantısında verdiği örneklerinin bir benzerini Bahçeli'ye de aktardı. Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 52, Avrupa ülkelerinde ise 65 olduğu aktarıldı. Bilgilendirmenin ardından Bahçeli, bu konuda Erdoğan'ın kaygılarına katıldığını dile getirirken Cumhurbaşkanı da yakın çevresine "Bahçeli ikna oldu" görüşünü iletti. Peki MHP milletvekilinin Meclis’e EYT konusunda teklif sunmuştu.

EYT ile ilgili üç ayrı sorun var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı son olumsuz açıklamanın ardından MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ''Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili üç ayrı sorun var. Bunun başında öncelikle, emeklilikte yaşa takıldığı an itibarıyla SGK’yla ilişiği kesilir; yani, tedavi ve ilaç masrafları o kişilerin karşılanmamakta. Şimdi size soruyorum değerli arkadaşlar, tüm milletvekili arkadaşlrıma: Hak mıdır bu? Yaşını bekliyor, prim gün sayısını doldurmuş, doldurduğu günden emekli olacağı yaşa kadar ilaç ve tedavi masrafları karşılanmamakta çalışmıyorsa eğer, çalışamıyorsa eğer. Kanser hastası emeklilikte yaşa takılanlar var. Bunlarla ilgili mutlaka bu alanda aciliyetle bir iyileştirme yapılması gerekiyor.”

Arzu Erdem, "Üç sene önce verilmiş olan önerge bugün de yine önergemizdir ve liderimizin de dediği gibi, özellikle ifade etmek istiyorum, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin de ifade ettiği gibi, “Sözümüz sözdür.”; 24 Haziran seçim beyannamemizde ne söylemişsek gerçekleştirilmesi için çalışacağız, gereğini de inşallah yapacağız.'' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Bahçeli EYT konusunda ikna olduysa konuya ilişkin MHP teklifi geri çekip çekmeyeceği merak konusu.