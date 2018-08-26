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EYT son durum! EYT sorununa Meclis el atacak mı? EYT yasası çıkar mı?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyeti senelerdir devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde gündeme gelemeyen EYT mağdurları dalen umutlarını koruyor ve yeni yasama dönemin açılmasını bekliyor. EYT sorununun yeni yasama yılında çözüme kavuşturacaklarına inanıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:58
EYT son durum! EYT sorununa Meclis el atacak mı? EYT yasası çıkar mı?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyeti senelerdir devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde gündeme gelemeyen EYT mağdurları dalen umutlarını koruyor ve yeni yasama dönemin açılmasını bekliyor. EYT sorununun yeni yasama yılında çözüme kavuşturacaklarına inanıyor.

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor,  Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor. 24 Haziran seçimleriyle birlikte oluşan yeni Meclis Ekim'de açılacak. 27. dönem milletvekili olarak TBMM'ye giren 600 milletvekili yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte yasama faaliyetlerine başlayacak. Türkiye, işlerin daha da hızlanması, burokratik engelleri kaldırmak ve vesayet odaklarının belini kırmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Bu sistemle birlikte artık vatandaşın sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Yeni sistemden umutlu olan kesimlerin başında da EYT mağdurları gelmekte. Yıllardır sorunlarına bir çözüm bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Ekim'de açılacak yeni yasama dönemiyle birlikte EYT sorununun da bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor. EYT mağdurları, sorunlarının çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözeceğine inanıyor. Bu yüzden de EYT mağdurları, yeni yasama yılını büyük bir sabırla bekliyor.

EYT mağduru ne demek, EYT mağdurlarının sayısı nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşan EYT emekli olmak için aranılan sigorta prim gün sayası ve sigortalılık süresi dolmasına rağmen getirilen yaş sınırını nedeni ile emekli olamayan kişileri kapsamaktadır. 1999 senesinde çıkarılan yasa nedeni ile mağdur olan kişi sayısı ise Arzu Erdem tarafından verilen EYT soru önergesi ile devlet tarafından resmen açıklanacak. Ancak yapılan tahminlerle 3 milyon kişinin emeklilikte yaş engeline takıldığı tahmin edilmektedir.

 

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:58
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