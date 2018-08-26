EYT son dakika haberleri EYT sorunu çözülüyor mu? MHP ve İYİ Parti'den EYT teklifi!

MHP, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’le Cumhur İttifakı’nı kurmuş ve seçimlerde büyük bir zaferle çıkmışlardı. Seçimlerin kazanılmasıyla birlikte MHP’den seçim beyannamesinde yer alın vaadlerin gerçekleştirileceği açıklaması geldi. MHP’nin seçim vaadleri arasında Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) de olması EYT mağdurlarını umutlandırdı. MHP'den sonra İYİ Partide EYT'nin çözümü konusunda Meclis'e teklif sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçim beyannamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme taşıdığı tüm vaatlerin MHP olarak arkasında durduklarını söyleyerek, “Peyderyep bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) özellikle de EYT mağdurlarının için yeni bir hamle daha geldi. 23 Temmuz’da MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bizzat MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yaşa takılanların emekli olmalarını sağlamak için hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Ardından da İYİ Parti TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sundu. Yeni yasama döneminde AK Parti’nin desteğiyle EYT sorunu diye bir sorun kalmayacak.

İYİ PARTİ’DEN DE EYT TEKLİFİ

1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, emeklilik yaş sınırının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Metin Ergun'un, TBMM Başkanlığına sunduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifinin gerekçesinde, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle emeklilik beklentisindeki vatandaşların hak ve planlarının ileri bir tarihe ertelendi. Bu durumun mağduriyetlere neden olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, hukuk devletinin, "vatandaşlarına ve onların haklarına saygılı devlet" olarak tanımlandığına yer verilen gerekçede, ilgili kanunlarda emeklilikte kademeli geçişin yeniden düzenlendiği, 8 Eylül 1999'dan önce işe giren kadınlarda 40-58, erkeklerde 44-60 yaş aralığında değişen yaş bekleme süreleri getirildiği hatırlatıldı. Uygulamanın, erken yaşta çalışmaya başlayarak primlerini eksiksiz ödeyen ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar için cezaya dönüştüğüne işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi: "Emekli olmak için yaş bekleyen ve bu süre zarfında işsiz kalan, ileri yaşları yüzünden yeni iş bulma zorluğu çeken vatandaşlar sağlık güvencesinden de mahrum bırakılmakta, bu durum sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Teklifimizin kanunlaşması halinde emekli olmak isteyen ama yaş bekleyen vatandaşların mağduriyeti giderilecektir."