EYT Meclis oylama sonucu | EYT seçimlerden sonraya mı kaldı?

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT teklifi kabul edildi mi? Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis’teydi. İktidar ve muhalefet partiler arasında büyük bir atışmaya neden olan EYT önergesi CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Ancak EYT bekleyenlerin umudu yine yarım kaldı.

Milyonlarca emeklilikte Yaşa Takılan mağdurları yakından ilgilendiren gelişme Meclis’te yaşandı. EYT bekleyenleri umutlandıran EYT önergesi nihayet Meclis’te vekillerin önüne geldi. İYİ Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP’nin desteğiyle kabul edildi. Ancak EYT komisyonu kurulması için yapılan oylama reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı. MHP, Genel Kurul'da yapılan oylamada "ret" veya "kabul" yönünde oy kullanmadı.

EYT için kim ne demişti

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerin gözü kulağı hem hükümette hem de Meclis'e gelmesi beklenen EYT kanun teklifinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tasvip etmiyoruz" cümlesi sonrası EYT'liler Meclis'te görüşülecek olan kanun teklifinin akıbetini merak ediyor. MHP ise EYT teklifinin arkasında duruyor. EYT teklifini veren MHP Milletvekili Arzu Erdem “Üç sene önce verilmiş olan önerge bugün de yine önergemizdir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi, sözümüz sözdür. Seçim beyannamemizde ne söylemişsek gerçekleştirilmesi için çalışacağız, gereğini de inşallah yapacağız.” diye konuştu.

“EYT kararını Meclis verecek”

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklamalarda bulunarak, sosyal medyada olayların yanlış anlaşılmaların oluşmasına neden olduğunu ifade etti. EYT konusuyla ilgili çalışmaların yapıldığını ve bu bağlamda olumlu bir sonucun gündeme taşınması için ciddi bir çözüm süreci üzerinde çalışmaların yapıldığını vurguladı. Çözüm sürecinin Meclis tarafından ortaya çıkarılacağından şüphesi olmadığına değindi. Açıklamasında "EYT karşımıza ülkemizin kaldıramayacağı bir yükün manzarası çıktı. Bu konuda kararı meclisimiz verecektir. Böylesine konulardaki hissiyatı milletimizle paylaşmaktan daha öte bir durum olamaz. Sosyal medyadaki kimi açıklamaların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını düşünüyor ve üzülüyorum." ifadelerine yer verdi.