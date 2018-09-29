EYT son dakika gelişme AK Parti’den EYT açıklaması AK Parti EYT'yi çözecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. MHP ve İYİ Parti EYT konusunda teklif sundu. MHP EYT teklifini 1 Ekim’de Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte Meclis gündemine taşıması bekleniyor. Binlerce EYT’linin gözü Meclis’e çevrilirken, AK Parti cephesinden EYT konusunda son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, EYT konusunda hangi açıklamalarda bulundu. AK Parti EYT tasarısına destek verecek mi? EYT sorunu ne zaman çözülür?

Taşeron işçilere kadro verilmesinden sonra Türkiye gündemini en çok meşgul eden konular arasımnda Emelilikte Yaşa Takılanların sorunu oldu. EYT’lilerin beklediği EYT yasasında son durum nedir? Mehmet Muş'tan EYT açıklaması ne yönde? Erken emeklilik ve EYT çıkacak mı? 1 Ekim'de başlayacak olan TBMM'de erken emeklilik ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çözüm bulunacak mı? soruların yanıtları gündemde.

AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Prim gününü dolduran ancak yaş şartı olduğu için yaş şartını dolduramayan çok sayıda kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu altında sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi sundu. MHP’nin EYT teklifine karşı AK Parti’den son dakika açıklama geldi. Meclisin açılması ile beraber diğer partiler tarafından Meclis gündemine taşınması beklenen EYT hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptağı açıklamada "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur" dedi.

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'a gelir ve kabul edilirse Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan tarafından düzenleme onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.