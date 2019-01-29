Emeklilikte yaşa takılan EYT ile ilgili yeni son dakika gelişmesi var mı? MHP EYT teklifi son durum

Emeklilikte yaşa takılan yani EYT konusunda son bir kaç ayda baş döndüren gelişmeler yaşandı. İYİ Parti’nin EYT teklifi vermiş ancam Meclis’te kabul edilmemişti. EYT konusunda MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Meclis’e teklif vermişti. MHP’nin EYT teklifi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Meclis’ten iyi bir haber bekleyen EYT'liler sık sık yurdun çeşitli bölgelerinde toplantılar düzenliyorlar. Son olarak Kayseri EYT Derneği Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu.

Kayseri EYT Derneği Saadet’i ziyaret etti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği temsilcileri, Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan; "Emeklilikte yaşa, iktidara ve ortağına takılan EYT’li hemşehrilerimizi teşkilatımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Saadet Partisinin temel düsturu adalettir. Burada hak ihlali durumu var, dolayısıyla adaletsizlik var. Bu durumun en kısa zamanda son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, dernek temsilcileri emeklilikte yaşa takılanların sorunlarıyla alakalı Arıkan’a bilgiler verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilciliği İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda bir etkinlik düzeledi. Etkinliğe İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’da katıldı. Gerçekleşen toplantıda konuşan Milletvekili Dikbayır, kendisinin de EYT’lilerden biri olduğunu söylerken, "Ben şuna üzülüyorum. Biz hergün hak aramak zorunda kalıyoruz. Bunlar zaten bizim hakkımız. Bunu almak için neden mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz" ifadesini kullandı.

“EYT’linin tamamı emekli olamayacak”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak. 700 bini kadarı emekli olabilecek. Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.

"Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Muhabirlerle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.

"O konu kapanmıştır"

AK Parti’li Numan Kurtulmuş, EYT konusundaki yaptığı açıklamada "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil." demişti.

MHP’nin EYT teklifi

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptığı açıklamada liderinin talimatı olmadan tek başına birşey yapmasının mümkün olmadığını ve bu konunun seçim beyannamesinde bulunduğunu belirterek 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' için verdikleri yasa teklifinin partilerinin arkasında duruduğu bir teklif olduğunu ifade etmişti.

İşte MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlar için verdiği kanun teklifinin tam metni;

Sadece SSK’lılara Erken Emeklilik

Yaşı beklerken emekli olamayanlardan sadece SSK’lılara (4/A’lı) erken emeklilikhakkı düşünülüyor. Bağ-Kur’lu (4/B’li) ve memurlara (4/C’li) bu hak şimdilik söz konusu değil. SSK’lı olup da emeklilik bekleyenlerin ilk planda düşünülmesi doğru ancak, Bağ-Kur’lulara ve memurlara da erken emeklilik getirilmesi yerinde olacaktır.

Kimler yaşa takılıyor?

SSK’lı olanlardan 8.9.1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigortalılık süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi, yaş şartı. 8.9.1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de benzer şekilde yaş şartı getirildi.