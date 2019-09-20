EYT için umut ışığı…

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanların emeklilik hakkı, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde 5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılarak 1999 yılı ve öncesinde işe girenlerin emeklilik hakları kanun geriye işletilerek gasp edilmişti. 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti.

Toplam EYT’li sayısının 1.500.000 kişi civarında olduğu ve bunun devlete maliyetin 10 ila 12 milyar TL. olduğu tahmin edilmektedir. Daha Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamların kendisine yanlış verildiği kanaatindeyiz. Yapılacak olan çalışmalar sonucunda bu yanlış bilginin de düzeltileceğine inanıyoruz.

Özellikle Cumhur İttifakı, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyük şehirlerde çok az farklar ile seçimi kaybetti ve bu illerde EYT’li seçmenler ve ailelerinin tercihleri etkili oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtası ile bir EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ile alakalı adım atılmış oldu. Yapılan çalışmalar sonrası kangren haline gelen bu hak gaspının sona ereceğini düşünüyoruz.