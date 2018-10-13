Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkıyor EYT için tarihte belli oldu

EYT’de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak? Yerel seçimler öncesinde EYT yasası çıkar mı? Meclis’e verilen EYT teklifleri zaman görüşülmeye başlanacak? Binlerce EYT mağduru sorunlarının artık bitmesine beklerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak EYT konusunda müjdeli haberi verdi.

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Meclis'den gelecek iyi bir habere çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, “AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptığımız görüşme sonrasında; ‘Sizin sorunlarınızı biliyoruz ve bunlarla ilgili çalışma başlattık’ dediğini bizzat kendi ağzından duydum. Bizlere umut verdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’la görüşmemiz oldu. Komisyona giden iki tane teklif var. Onların takibini yapıyoruz’ şeklinde konuştu.

“Aralık sonunda EYT sorunu biter”

Özüpak konuşmalarına şöyle devam etti; “Bize göre Aralık sonuna kadar bu işler bitecek. Umudumuz bu yönde inancımız bu yönde.”

“Değerlendirmesi Meclis’te yapılır”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi.

AK Parti düzenleme yok demişti

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kendisine yöneltilen "Emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir düzenleme var mı?" sorusu üzerine "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi. Prim gününü dolduran ve yaş şartını tamamlamak için beklemek durumunda olan vatandaşların beklentilerinin olmaması gerektiğini ifade etmiş oldu. Daha önce kabine toplantısı sonrasında EYT meselesine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım" şeklinde konuşmuştu.

"EYT konusunda yoğun mesai harcıyoruz"

EYT konusunda konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlardan gelen şikayetlerin başında emeklilikte yaşa takılanların olduğunu ifade ederek; "Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz" dedi.

1999 yılı ve öncesi...

2016 ve 2018 yıllarında TBMM’ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.