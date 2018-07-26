0553 313 94 23

EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor,Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor,  Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor.

AK Parti hükümeti iktidarı boyunca vatandaşı ne kadar kanayan yarası varsa hepsini çözüme kavuşturdu. Yıllarca taşeron olarak çalışan binlerce taşeron çalışanın çığlıklarına kulak veren AK Parti, taşeron olarak çalışan binlerce taşeron işçiyi kadroya aldı. Yine aynı şekilde imar barışı nedeniyle milyonlarca vatandaşın imdadına  yetişti.  AK Parti, Polis, öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarma sözü verdi. Devlet kurumlarına binlerce polis, binlerce öğretmen, infaz koruma memuru vs. personel alımı yaptı. 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen ve Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan bedelli askerlik konusu çözüme kavuşturuldu. Ancak çözüm bekleyen konular arasında EYT yani emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunu var. EYT mağdurları yıllardır müjdeli birhaber beklemekte. Hem Mehmet Müezzinoğlu hem de Jülide Sarıeroğlu döneminde sorunlarına bir çözüm üretilmeyen EYT mağdurları, nedere bir sıkıntı, nerede bir sorun varsa o sorunu ve sıkıntıyı çözme noktasında gece gündüz demeyip o sorunu çözen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor. EYT mağdurları sorunlarını çözerse Başkan Erdoğan çözer diyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
  1. eyt
  2. emeklilikte yaşa takılanlar son dakika
  3. eyt çıkacak mı
  4. cumhurbaşkanı erdoğan eyt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buralardan denize girmek yasaklandı... Uymayana işlem yapılacak!
    1. Buralardan denize girmek yasaklandı.....
    2. Sosyal medyadan PKK/PYD-YPG..
    3. Son 6 ayın köprü ve otoyol gelirleri..
    4. O video başını yaktı: Hülya Avşar'a..
    5. Bedellide tazminat detayı belli oldu
    6. Kendi canı pahasına arkadaşını kurtardı!
    7. 2 lira için iki kardeşi birden..
    8. Kayıp Evrim'in hakkında şaşırtan..
    9. Süper Lig ekibinden Gomez bombası!
    10. Rum Kesimi'nden haddini aşan açıklama:..
    11. Başrolde 2 pilot var! Havada tehlikeli..
    12. Kazada ölen iki kuzen hakkında 'yürek..
    13. CHP'de 129 vekil resti çekti
    14. Meclis önünde arbede! Polis müdahale..
    15. CHP'de kazan kaynıyor! 129 vekilden..
    16. Alpay Özalan'dan Hamza Yerlikaya'ya..
    17. Kabil'de istihbarat konvoyuna bombalı..
    18. Dışişleri Suriye'deki terör..
    19. Cocu'yu duygulandıran fotoğraf
    20. Sivas’ta hız kadranı 220’de kaldı!..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi