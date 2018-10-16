MHP'nin EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) teklifi Erdoğan’ın önünde

Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Meclis’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. MHP’nin hazırladığı ve kamuoyunda büyük beklenti oluşturan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün bir görüşme yapacak. Bu görüşmede EYT konusunun da masaya yatırılacağı öğrenildi.

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor, Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor.

MHP’nin büyük tartışma yaratan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi. Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

EYT sorunu Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masada

Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. CHP, MHP ve HDP’lilerin verdiği 5 ayrı yasa teklifi komisyon gündemine girerken, AK Parti ise bu konuda çalışması olmadığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.