EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika son durum ne? | EYT'liler yerel seçimlerde kime oy verecek?

EYT Emeklilikte yaşa takılanlar nedir, kaç kişidir? EYT'ler hangi yasaya takıldı, sorun nasıl çözülecek? Sorusu henüz cevabını bulmuş değil. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT son zamanların en merak edilen konularından biri. Henüz Meclis'e gelmese de binlerce kişi tarafından konuşulan emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT yerel seçimlerde kime oy verecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Yaşı beklerken emekli olamayanlardan sadece SSK’lılara (4/A’lı) erken emeklilikhakkı düşünülüyor. Bağ-Kur’lu (4/B’li) ve memurlara (4/C’li) bu hak şimdilik söz konusu değil. SSK’lı olup da emeklilik bekleyenlerin ilk planda düşünülmesi doğru ancak, Bağ-Kur’lulara ve memurlara da erken emeklilik getirilmesi yerinde olacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "emeklilikte yaşa takınlarla" ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını dile getirdi. "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." demişti.

Genel Kurulda soru cevap kısmına geçilince Çalışma Bakanı ısrarlı EYT sorularına cevap verdi. "Emeklilikte yaşa takılanlarda yanlış algılama var". diyen Bakan Selçuk, "EYT yanlış bir kavramdır, Emeklilikte yaş olmazsa olmaz bir kavramdır. Yaş şartı emeklilikte 1999 yılında geldi. Bunu da AK Parti getirmedi. " ifadelerini kullanmıştı.

EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? Ne kadar EYT’li vardır?

1998’da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi... İktidar çevreleri halen 1.3 milyon kişinin yaş koşulu kaldırıldığında emekli olabileceğini söylüyor. EYT mağdurlarına göre bu sayı 700 bin civarında.

EYT yasası nedir?

EYT sorunu 1999’da DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümeti tarafından kabul edilen ve emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı Kanun ile yaratıldı. 8 Eylül 1999’a kadar SSK kapsamındaki işçilerin emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. 1999’dan sonra üçüncü bir şart olarak yaş şartı getirildi.

EYT yasası ile yaş şartı ne kadar oldu?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a, prim gün sayısı 7000’e yükseltildi. 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.

EYT yasası kimleri kapsıyor?

Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenleri değil, eski çalışanları da kapsadı. Sendikalar yaratılacak mağduriyete dikkat çekti. 1999’da yapılan emeklilik yaşı ile ilgili geçiş düzenlemelerinin iptali için dönemin muhalefet partileri DYP ve RP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, kademeli geçiş hükümlerini “adil, makul ve ölçülü” bulmayarak iptal etti. 23 Mayıs 2002’den geçerli olmak üzere yeni bir kademeli geçiş takvimi kabul edildi. Geçiş koşulları 20 ve 25 yıllık sigortalılık koşullarını korudu; ancak yeni sistem kadınlarda 40-56 arası, erkeklerde de 44-58 arası değişen yaş koşulu ile 5000 ile 5975 gün arası değişen prim gün koşulu getirdi.

EYT düzenlemesi çalışanlara nasıl yansıdı?

Yaş şartının 4447 yasa çıktığında halen çalışanlara geçmişe dönük uygulanması nedeniyle sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine getirenler ama yaş şartını yerine getiremeyenler emeklilik için yaş beklemek zorunda kaldı. Örneğin yasanın çıktığı 2002’de 2-3 yıllık bir erkek sigortalı çalışan, eski sisteme göre 43 yaşında emekli olabilecekti. Kademeli geçişle bu işçinin emekliliği 15 yıl gecikmiş oldu. Aynı tarihte 2-3 yıllık kadın işçi için bu süre 18 yıl oldu. Yeni sistemle sigortalılar iki yıl ile 18 yıl arasında yaşa takıldılar.

EYT sorunu nasıl çözülür?

Sorunun Bakanlık, EYT’ler, sendikalar, SGK ve siyasi partilerin katılımı ile tartışılması ve makul bir çözüm bulunması mümkün. Çözüm için Doç. Aziz Çelik üç yol öneriyor. Birincisi 4447 öncesi işe başlayanlarla sınırlı olarak bütün yaşa takılanlara koşulsuz ve hemen emeklilik hakkı tanınması. İkincisi bir kademelendirme yapılarak en eski girişli olanlardan başlanarak emekli edilmeleri. Üçüncüsü ise maaşları düşük tutularak hepsinin emekli edilmesi.

Emeklilikte yaşa takılanlar-EYT Ankara’da bir araya geldi

İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Samsun’da kitlesel basın açıklamaları düzenleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Ankara'da bir araya geldi. EYT'liler ilk olarak sabah saatlerinde Arslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e çıktı. Öğle saatlerinde ellerinde Türk bayrakları ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne gelen EYT'liler salona sığmadı. EYT'liler salon çevresini adeta kuşatma altına alarak hınca hınç doldurdu.

Burada EYT'liler, “EYT’liler gündemimizde yok” diyen hükümete seslendi. EYT'lilere siyasi partilerin büyükşehir belediye başkan adayları, milletvekilleri, Petrol-İş Sendikası, Tek Gıda-İş Sendikası da destek verdi. Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanından Başkente akın eden EYT'liler sık sık, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” sloganlarını attı. 1999 yılında çıkan ve hâlâ yürürlükte bulunan yasanın iptal edilmesini isteyen EYT'liler haklarının iadesi için imza topladı.

EYT’liler hangi partiye oy verecek?

EYT mağdurunun sayıları aileleriyle birlikte milyonları bulmakta. EYT’lilerin 31 Mart yerel seçimlerinde EYT sorununu kim çözerse o partiye oy vermesi bekleniyor.