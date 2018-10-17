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EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor,Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:50
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor,  Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor.

AK Parti hükümeti iktidarı boyunca vatandaşı ne kadar kanayan yarası varsa hepsini çözüme kavuşturdu. Yıllarca taşeron olarak çalışan binlerce taşeron çalışanın çığlıklarına kulak veren AK Parti, taşeron olarak çalışan binlerce taşeron işçiyi kadroya aldı. Yine aynı şekilde imar barışı nedeniyle milyonlarca vatandaşın imdadına  yetişti.  AK Parti, Polis, öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarma sözü verdi. Devlet kurumlarına binlerce polis, binlerce öğretmen, infaz koruma memuru vs. personel alımı yaptı. 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen ve Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan bedelli askerlik konusu çözüme kavuşturuldu. Ancak çözüm bekleyen konular arasında EYT yani emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunu var. EYT mağdurları yıllardır müjdeli birhaber beklemekte. Hem Mehmet Müezzinoğlu hem de Jülide Sarıeroğlu döneminde sorunlarına bir çözüm üretilmeyen EYT mağdurları, nedere bir sıkıntı, nerede bir sorun varsa o sorunu ve sıkıntıyı çözme noktasında gece gündüz demeyip o sorunu çözen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor. EYT mağdurları sorunlarını çözerse Başkan Erdoğan çözer diyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT çıkarsa dengelerin bozulacağını söyledi.

Erken emeklilik hayali (EYT) suya düştü  Erdoğan EYT yasasına hayır dedi

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:50
  1. eyt
  2. emeklilikte yaşa takılanlar son dakika
  3. eyt çıkacak mı
  4. cumhurbaşkanı erdoğan eyt

YORUM YAZ

  • halil bozkurtoğluhalil bozkurtoğlu5 sa önce
    staj girişim 1989 sonra sgk girişim 1996 yaşım 45 prim gün sayım 4050.şu anki sgk yasasına göre 56 yaş 5850 prim günle emekli oluyorum..ben 4050-5850=1800 gün kalan primimi 5,5 sene de tamamliyorum ozaman yaşım 50 oluyor ve ben 6 yıl daha beklicemki emekli maaşı alabileyim.bence 38 yada 45 yaş erken emeklilik için..ama 56 yaşda geç.Ezcümle bu konuyu sayın başkanımıza daha derli toplu anlatılmalı 38 yaş gibi değil mesela..herkese selam sevgi ve saygılarımla
  • samisami20 sa önce
    Sami yaşlısın diyorlar iş yokçocuklar okuyor yaş 50 ne yapmamız gerekiyor çozum bekliyoruz
  • XMANXMAN1 gün önce
    ADAM ÇIKTI HAYALLERİMİZİ BİTİRDİ..BOŞUNA RÜYA GÖRMÜŞÜZ...
  • AlperAlper1 gün önce
    Emeklilik,sosyal dayanışmadır ama bazıları için zengin olma kapısı da olmuş.Emekli olan herkez eşitmaaş almalı,gelişmiş bazı ülkelerde durum bu.Çalışırken fazla maaş alan bireysel emeklilik yaptırsaydı,eşit prim ödedik demeyim sakın,ödediğiniz primi zaten 3-5 senede geri alıyorsunuz.Devletde çalışanların primi sağ cepden sola giriyor zaten neyi değiştirir.
  • cevdet gökçecevdet gökçe1 gün önce
    akpartibi daha oy olamazyasa cıkmazsa
  • Orhan BoranOrhan Boran3 gün önce
    Emeklilikte yaşa takılmak ne demek ulan ? Mağdur ne demek ? Böyle bir yüzsüzlük dünyanın neresinde var ? Siz zeki ve uyanıksınız da, prim süresi yeterli olduğu halde yıllarca maaş bağlanması için beklemiş milyonlarca insan enayi mi ? Sabahtan akşama kadar devlet kapısında dilencilik yapacağınıza, bir iş bulup çalışın. Devletin sizin gibi ahlâksızlara kırk sene boyunca maaş ödemek gibi bir mecburiyeti yok. Bu devlet, bu SSK,bu yüzden batmadı mı 12 Eylül döneminde. Bunu da mı bilmiyorsunuz?
  • NECM İKESKİNNECM İKESKİN4 gün önce
    MESLEK LİSESİNDE İKEN SİGORTA NUMARASI ALMIŞSTAJ SİGORTASININ İŞE BAŞLANGIÇ OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTİYORUZDEVLETİN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI SİGORTA NUMARASI VERİP SONRA BUNU SAYMAMASI HAKKANİYETE UYGUN DEĞİLDİR...
  • receprecep4 gün önce
    eyt nin çıkmasını istiyoruz
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ6 gün önce
    PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN VE YAŞI GEÇEN İNSANLAR VAR.ONLARIDA UNUTMAYIN.ONLARADA BİRŞEY YAPMALILAR.ADAM YAŞLANMIŞ PRİM GUNUNU DOLDURAMIYOR.BUNLARADA BORÇLANARAK EMEKLİLİK İMKANI SAGLANMALI.SUREKLİ BAGKUR AFFI GETİRCEGİNİZE BİRAZDA SGK PRİMİ EKSİK OLAN YAŞLI İNSANLARAEMEKLİLİK İMKANI SUNUN
  • salihsalih6 gün önce
    ali veli ... sende benim gibi 47 yaşın da iş aramak, bulamadığım için de şoförlük yapmak zorunda kalmazsın !!! insaallah diyemiyorum, bana 50 yaşında da iş bulacağımı garanti et kabul bilip bimeden boş keseden atma sen kısa donla gezerken ben bu devlete vergi prim öduyordum....
  • yılmaz öztürkyılmaz öztürk6 gün önce
    eyt ile ilgili bütün muhalefet partileri olumlu yaklaşırken akp neden 3 maymunu oynar anlaşılır gibi değil türk basınında güvenerek izlediğim ve okuduğum akit gurubu bu konuda neden suskun her fırsatta her tarafa kaynak bulan hükümet emekçinin kazanılmış hakkını vermemek için neden diretir sizden ricambu konuyu devamlı güncel tutarak sonuçlanmasını sağlamak çünkü siyasetçilerin tek çekindikleri medya gurubu sizsiniz
  • EYTHAKANEYTHAKAN6 gün önce
    EYT MAĞDURLARI NIN SESİNİ BİRİLERİ ARTIK DUYMALI. 1999 YILI ÖNCESİNDE SSK LI OLUPTA 25 YIL 5000 GÜN SSK LI ÇALIŞARAK EMEKLİ OLACAĞINI DÜŞÜNEN BİNLERCE KİŞİNİNÇIKARILAN BİR YASA İLE EMEKLİLİK HAKLARI 5-12 YIL ARASI ERTELENDİ. BU YANLIŞ BUGÜNE KADAR DÜZELTİLMEDİ AMA ARTIK DÜZELTİLMELİ, MİLLETİMİZİ YÖNETEN MECLİSİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU BUNU DÜZELTMEK İSTİYOR. HALKIMIZ İÇİN BU YANLIŞI DÜZELTMELİLER ÇÜNKÜ 45-50 YAŞ ARASI GÜN VE YIL ŞARTINI TAŞIYAN BENİM GİBİ YÜZBİNLERCE KİŞİ VAR ÇOĞUDA YAŞLI OLDUKLARI GEREKÇESİYLE İŞ BULAMIYORLAR.BU KİŞİLER YÜZDE 10 İNDİRİMLİ DE OLSA EMEKLİ EDİLMELİ. ÇÜNKÜ EMEKLİLİĞİ HAKETMİŞLER, 25 YIL VE 5000 GÜNÜ DOLDURMUŞLAR. BİZ ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL, HAKETTİĞİMİZ EMEKLİLİĞİ İSTİYORUZ.25 YIL VE 5000 GÜNÜ DOLDURDUK VE HAKETTİK.YÜZDE 10 DA İNDİRİMLİ OLSA HAKETTİĞİMİZ EMEKLİLİĞİ LÜTFEN VERİN, ALLAH RIZASI İÇİN EVİMİZE EKMEK GÖTÜRELİM.YAŞLISIN DİYE İŞ VERMİYORLAR.
  • YAVUZ İLHANYAVUZ İLHAN7 gün önce
    TÜM HUKUKÇULAR DİYO İNSAN HAKKI İHLALİ BUNUN DİNİ KARŞILIĞI KUL HAKKI EĞER KUL HAKKI YEMEK İSTEMİYORLARSA HAKKIMIZI VERİRLER YOKSA MAHKEMİ KÜBRA VAR EĞER KESİME PARA VARDA BİZE GELİNCE BÜTÇE ZORLANIYORLAR
  • YAVUZ İLHANYAVUZ İLHAN7 gün önce
    CUMHURBAŞKANIDA ... O SORUNU ÇÖZMEZ
  • Ahhhhh ahhhhAhhhhh ahhhh7 gün önce
    Ulan bu devlet 34 yaşında binlerce genci emekli etti acısı 99 sonrasından dalıyla kôküyle çıkarılıyor bu emeklilik yasasıyla bizi mezarın dibinde emekli edecekler bu şerefsiz siyasetçiler koltuğa yapışıp koltuk üzerinde yaşlandıklarında herkesi kendileri gibi rahat sağlıklı zannediyor....
  • enverenver12 gün önce
    reis meis anlamam,, meslege baslarken bana taahhut edileni verin,, ben fazlasini verdim,, bu allahsiz kitapsizlar adama hakkini vermez ama allah i agizlarindan kurani ellerinden dusurmezler
  • yönetyönet12 gün önce
    ALİ VELİ sen necisin bilemedim debenim yaşım 498500 bağ kur pirimimvar normal şartlarda 2 senen var yaşa takılınca5 senem var biz bunu konuşuyoruz 40 yaşında emekli olalım demiyoruz anladı
  • ADEM ADEM 12 gün önce
    Ali VeliOturduğun yerden bilmeden atmak kolay. EYT mağdurları içinde bir tane 40 yaş var mı? Ben 48 yaşındayım daha 7 senem var 55 25.yılımı doldurdum prim günüm 8000 hadi bunu bir açıkla 40 yaşında emeklilik mi olur diye.Beyler lütfen bilmeden oturduğumuz yerde rastgele bilgilerle insanların da yanlış anlamasına mahal vermeyelim. Velevki 40 yaşında olsun o zaman yasa taa 1900 lara kadar geri işletilsin ki bize yasa geriye yönelik işletildi 35 yaşında emekli olanları konuşalım. Böyle saçmalık olmaz
  • AyhanAyhan13 gün önce
    Reise güveniyoruz bizim sıkıntımızı çözecek. EYT sayın Cumhurbaşkanım imzalar .Sabırsızlıkla mutlu olacağımız haberi beklemekteyiz.
  • volkanvolkan13 gün önce
    Bence sayın Cumhurbaşkanımız EYT sıkıntılarını acil çözer ve imzalar.45 gün sonra bayramımız olur.Yasalaştıktan sonra tüm siyasi partilere ve sayın Cumhur başkamıza teşekkürlerimizi sunarım
  • karamanlıkaramanlı13 gün önce
    "EYT mağdurları sorunlarını çözerse Başkan Erdoğan çözer diyor." işte memleketin halini anlatan cümle; mağdur deniliyor, hakkını alabileceğin makam yok. bir kişi tamam derse mağdurluğun gidecek...mağdursan hakkınsa illa birilerine melenmek mi gerkiyor. adalet dağıtacak bir kurum kural yok..
  • mehdimehdi16 gün önce
    ahmet bey anlamadım sizin ne demek istediğinizi sizin verdiğiniz oy ile iktidar olmuyor derken bizim oylarımız geçersizmi
  • EYT ya çıkacak ya çıkacakEYT ya çıkacak ya çıkacak17 gün önce
    Şu gençsiniz Avrupanın neresinde 40 lı yaşlarda emeklilik var diyenlere gelsin öncelikle standartlar Avrupadaki gibi değil işçi hakları özel sektörde korunmuyor işsiz kalan işsizlik maaşı almak için 40 dereden su getiriliyor üç kuruşluk yardımı alabilmek için sosyal bir devlet değiliz sözün özü altı kuru olan yorumcular insanların hakkına el uzatmayın bu haksızlığı bitirmek de hükümet ve diğer partilerin boynunda birer yaftadır.
  • ÖZCAN CANÖZCAN CAN18 gün önce
    BUNA ERKEN EMEKLİLİL DEĞİL GECİKMİŞ EMEKLİLİK DEYİN.HAKKIMIZ OLAN EMEKLİLİĞİ İSTİYORUZ.MEMURA VAR POLİSE VAR MİLLETVEKİLİNE VAR.BİZEDE OLSUN BİZ DE VATAN EVLADIYIZ.
  • bizi de düşünün artıkbizi de düşünün artık18 gün önce
    8700 günüm var bağkurluyumyaşın 52beş yıl yaşa takılıyorum bizi de düşünün artık ...
  • RIZA SAĞIROĞLURIZA SAĞIROĞLU19 gün önce
    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR GÜNDEMİNDE OLMAYANLARIN SANDIK DADA BİZİM GÜNDEMİMİZDE OLMAZ.
  • AhmetAhmet19 gün önce
    Buradan oy vermeyeceğim diye yazan arkadaşlara bir mesajım var. Arkadaşlar partiler sizin verdiğiniz oylarla iktidar olmuyor. ..
  • hamidohamido19 gün önce
    en adil çözüm süre indirimi 4-5 yıl.
  • ŞEREFŞEREF19 gün önce
    ERKEN EMEKLİLİK YOK GECİKMİŞ ADALET VAR.YASALAR GEÇMİŞE DÖNÜK OLAMAZ. O ZAMAN 1900 LERE KADAR GÖTÜRELİM ONLARINDA EMEKLİLİĞİNİ İPTAL EDELİM.DEVLET BU BİNLERCE MAĞDURU GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEZ.MECLİSTEN GEÇİNCE REİS ADALET GEREĞİ ONAMSI GEREKİR.BİZDE REİSİN BU KONUDA HALKIN TALEBİNE VE MECLİSİN TALEBİNE ONAY VERECEĞİNE İNANIYORUM.SENDİKALARBU KONUDA HÜKÜMETE HER NOKTADAN BASKI YAPMASI LAZIM .YOKSA NE İÇİN VE NE ZAMAN İŞE YARAYACAKLAR..SESSİZLİĞNİ BOZUP HEPSİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPMASI VE BASKI UNSURU OLMASI GEREKİR.VESSELAM.
  • ali veliali veli19 gün önce
    Emeklilikte yaşa takılma diye bişey yok.Emeklilik şartını yerine getirememe var.Dünyanın hiçbir yerinde 40 yaşında emeklilik yok.Biz zengin bir ülkemiyiz ki havaya para atılacak.Kendi menfaati için oy vermeyecek olanvermesin.İnsaflı olmak lazım 40 yaşındaki birine yaşlısın desen kıyameti koparır.ama Emekli olma peşinde.Herkes havadan kolay para gelsin istiyor.Öyle bişey olamaz.
  • ali çelikali çelik20 gün önce
    bende bir EYT li olarak erken emeklilik denmesine karşıyım bu yasa çıkarsa gecbile kalınmış bir yasa olacak UMUTLUYUZ.
  • hacer çap ayarhacer çap ayar20 gün önce
    eyt geç kalan emekliliktir en kısa zamandaçözülmelidir
  • FİLİZFİLİZ21 gün önce
    ARKADAŞLAR BU ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL GEÇ EMEKLİLİK.HAKKIMIZ OLAN BİRŞEYİ BİZE VERSİNLER DİYE YALVARIYORUZ
  • Ahmet Ahmet 21 gün önce
    Çözüm CHP ve MHP de AKP her kesi oyalıyor. Sorunu kim çözerse açıkça söylüyorum oyları alır.
  • ENGİN CANİKENGİN CANİK23 gün önce
    PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLARA BORÇLANMA İMKANIDA VERİLMELİ.SUREKLİ BAĞKURLARA GELİYOR PRİM ÖDEMESİ.SGK PİRİM GUNU AZ OLUP YAŞLI OLAN NİCE İNSAN VAR.BUNLARA EKSİK GÜNLERİ İCİNDE DUZENLEME GELMELİ.YAŞLI OLANLAR EMEKLİ OLMALI. İLLA EMYİLE İLGİLİ HABERLERİ GUNDEME GETİRMEYİN.PRİM EKSİGİ OLANLARIDA GUNDEME GETİRİN.ASIL MAĞDUR ONLAR
  • BİLECİKLİBİLECİKLİ23 gün önce
    ASIL SORUN EYT DEĞİL. MAAŞ HESAPLAMASINDA YILLARA GÖRE KATSAYI BELİRLENMESİ TOPLAM KAZANÇ ÜZERİNDEN TEK KATSAYI BELİRLENİRSE BU MAAŞ TUTARLARI DÜZELİR VE EMEKLİLER DÜZGÜN MAAŞ ALMAYA BAŞLAR
  • ALİ AKDOĞANALİ AKDOĞAN23 gün önce
    BENDE BİR EYT MAĞDURUYUM BU SEFERDE ÇIKMAZSA BİR DAHA BENDEN OY ALAMAZLAR.
  • yeter artık yeter artık 27 gün önce
    günüm dolmuş ödesem maaşım düşüyor ödemesem sigortasız oluyorum ne olacak bizim halimiz
  • Kemal ErsoyKemal Ersoy27 gün önce
    1988 Yılı girişliyim. 10.400 gün prim ödedim. 3.600 gün yüksekten geri kalanı asgari ücretten bağlanacak maaş şuan için 2.000 tl. 5.000 gün prim ödeyenlere tur bindirdim. benim gibi niceleri var. 5.000 gün prim ödeyip maaşı düşer diye prim yatırmayanlar 2.500 ve üstü maaş alacak. Maaş bağlama katsayısı düzeltilsin. Emekli olunca çalışmayalım.
  • daha ne kadar ödeyecegizdaha ne kadar ödeyecegiz1 ay önce
    benim dişimden tırnagımdan artırıp ödedigim bagkur paramla dünyanın her yerinden gelen mültecilere harcanıyor yaşa takıldın denip hükümete külfet deniliphakkım elimden alınıyor ben hakkımı helal etmiyorum bu dünyanın öbür tarafıda var........
  • ghjghj1 ay önce
    iş ilanlarına bakıyorum max 45 yaş şartı var .nasıl işe gireceğim bir yardım lüften
  • ADALET Lİ OLADALET Lİ OL1 ay önce
    HEPİNİZ GENÇ SİNİZTEMBELİK YAPMAYIN ÇALIŞINAVRUPA DA65 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORLARHEM SONRA EMEKLİ OLUCADAMAAŞ AZ DİYEYİNEEYLEMLERYAPACAKSINIZ İNSAN OĞLUNUMEMNUMETMEKÇOOOKZOOOR
  • RahmiRahmi1 ay önce
    EYT mağduruyum özel sektörde çalışmış günlerini 25 yılını doldurup yaşı beklemekteyim.bu güne kadar devletten tek kuruş maaş almadım hep kendim özelde çalışıp primimi yatırdım emekli olmak benimde hakkım iş için gidiyoruz yaşlısın diyorlar, emekli olalım sen daha gençsin deniliyor bu ikilem niye. sadece hakkımı istiyorumdevlet kurumlarında çalışanlar zaten emekli olmuyor lütfen birileri sesimizi duysun. Bu işe bir çözüm bulunsun önce millet sonra ümmet nerde. Teter artık tansiyon, şeker hastası olduk bizlere yazık değilmi hakkımı helal etmiyorummmm.
  • AHMETAHMET1 ay önce
    Türkiyede bırakın 65 yaş emekli olmayı ,yaş 55 oluncakimse iş vermiyor. İş garantisi verilsin, 70 yaşında emekli olacağım diye kağıt imzalamayahazırım. Sigorta konusu bir keşmekeşlik içinde. 9000 gün pirim ödeyen 1000 lira,5500 gün ödeyen ise 1700 T.L alıyor. Hükümet tek standarda kavuşturmakta beceriksiz.
  • yeterrrrrryeterrrrrr1 ay önce
    bir fiil kesintisiz bagkur ödemekteyimtaksitlenmedenhiç faydalanmadım küçük esnafım halen ödüyorum yaşa takılan magdurlardanım yeterrrrr artık
  • neron11neron111 ay önce
    bu işi çözmek isteselerdi şimdiye kadar çözerlerdi,emeklilikte yaşa takılanlar kimsenin umrunda değil,devlet hiç prim ödememiş milyonlarcasına maaş bağlıyor ama iş yaşa takılanlara gelince ne hikmetse bütçe dengeleri akıllarına geliyor.
  • AhmetAhmet1 ay önce
    Herkesin bir vazifesi var. Reisiniz elinden gelse size köşkler saraylar verir. O sizi çok seviyor.
  • AdanalıAdanalı1 ay önce
    60 ardan 80 lerden kalan , millet için zulüm olan kaç tane kanununu değiştirmiş ki Tayyip Reisimiz bu sorunu çözsün. desteklerim ama millet adına zulüm olan kanun değiştirme konusunda bir şey yapmıyor. nedenini hala çözemedim.
  • nebi yıdıznebi yıdız1 ay önce
    yaşa takılanlardan biriyim.Haberde de geçtiği üzere herkese çözüm yapılıyor bir türlü EYT.sorunu çözülmüyor. Futbol oynarken kural değiştirdiler.Bu konuda asla hakkımı helal etmiyorum. Şu anda işten de atıldım. işsizim.4,5 yıl yaşa takıldım. Nerde adalet . Siz haberciler bu sorunu sıksık gündeme getirirseniz belki bir duyan olur. şu an çalışanlara çeşitli başlıklar altında her ay veya her yıl ek ödemeler veriliyor. Bir yıldı vermeyin de şu EYT. ları emekli edin de onların da yüzlerini güldürünüz yahu. Yeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Ali uzunAli uzun1 ay önce
    eyt büyük bir sorun kökden çözülmesi lazım.
  • AhmetAhmet1 ay önce
    Sevilecek dübür beyefendiye karşı dururmuş. Az bile yapıyor. Beline kuvvet başkan. Düzeltmedik bırakma. Allah korkusunu bırakıp kula kulluk edenlere az bile. Yağdır mevlam başka türlü olmayacak.
  • AhmetAhmet1 ay önce
    Haberi yok en ağırı idi. Neyimin başkanı o vakit? Moderatör t...k geçiyorsun galiba.
  • METİNMETİN1 ay önce
    Bencede 1999 öncesi bir çok mağdur var bir an önce bu yasa çıkmalı.
  • selim aslanselim aslan2 ay önce
    BAŞKAN ERDOĞAN DUYMUYOR GÖRMÜYOR YADA HABERİ YOK
  • OSMANOSMAN2 ay önce
    EYT MAGDURU ÇOZERSE BASKAN ÇOZER INŞALLAH
  • İmar barışıİmar barışı2 ay önce
    Bu hükümetin artık zayıfladığını vede metal yorgunluğu mucidininde metal yorgunluğuna uğradığını gösteriyor ulan imar barışı ne kaçak köçek işleri engellemek mi yoksa teşvik etmek mi olan namusluya oluyor
  • SEYİT SEYİT 2 ay önce
    Çok doğru, doğru söze diyecek birşey yok.
  • SEYİT SEYİT 2 ay önce
    Çok doğru, doğru söze diyecek birşey yok.
  • Lütfi demirLütfi demir2 ay önce
    Ssk öncesi dogumları dahatırlayın anneleri üzmeyin
  • LütfiLütfi2 ay önce
    Ssk öncesi dogumlarıda ümidini reyise baglamıştır biline anneleri aglatmayın
  • EYT ErcihanEYT Ercihan2 ay önce
    Sorunu gündeme getirip söz veren sn.Bahçeli idi. Ancak çözümü Cumhurbaşkanınızdan başkasının yapacağını ben de zannetmiyorum.
  • vedat ülgürvedat ülgür2 ay önce
    polise askere sağlıkçılara din görevlilerine yeni haklar verildi iyileştirmeler yapıldı eyt lilerinde sorununa çözüm bekliyoruz .
  • MEHMET ŞAHİNMEHMET ŞAHİN2 ay önce
    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARABAKIYORUM BEKLENTİSİ OLANLAR GARİBAN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN GELECEĞE TEDİRGİN BAKAN GARİBAN İNSANLAR. YARIN İŞİM VAR MI BİLEMEYEN İNSANLAR. EMEKLİ OLSA ÜÇ KURUŞ UMUTLA YARINLARA BAKACAK OLAN İNSANLAR. BU YÜZDEN FAKİRİN HAYALİ BU HÜKUMET YAPAMAZ ÇÜNKÜ ÇIKARDIĞI TÜM YASALAR ZENGİNLER İÇİN ÇIKMIŞTIR.
  • HikmetHikmet2 ay önce
    Kesinlikle doğru çözerse Başkan çözer
  • OrkunOrkun2 ay önce
    Desteğiniz için çok teşekkürler Allah razı olsun #EmeklilikteYasaTakilanlar
  • MEHMET ŞAHİNMEHMET ŞAHİN2 ay önce
    İSTER YAPSIN İSTER YAPMASIN SON DÖNEMİ OLACAK BEDELLİYE VAR ÇÜNKÜ ZENGİN ÇOCUKLARI DA MAĞDUR. POLİS DİN GÖREVLİLERİ HEMŞİRELER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ASGARİ ÜCRET ALMIYORLAR ONUN İÇİN EK GÖSTERGE YIPRANMA VERİRSİNİZ ASGARİ ÜCRETLİ 1604 TL ALIYOR İKİVATAN MİLLET SAKARYA DEDİK MİKANIYORLAR ZATEN DEĞİL Mİ. MAHALLİ SEÇİMLERİNDE GÖRÜŞMEK ÜZERE
  • bilginbilgin2 ay önce
    emeklilikte yaşa takılanlara veaylık bağlanma oranlarına çözüm getirilmeli
  • MUSTAFAMUSTAFA2 ay önce
    halletmeeeez ilgilenmeeeez ümitli olmayıııın ben artık ümidimi kaybettim mezarda emekli olurum İŞ DE BULMAK AYRI DERT BU YAŞTAN SONRA
  • Raci ASKARRaci ASKAR2 ay önce
    Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu dile getirdiğiniz size teşekkür ederiz. Allah (C.C.)sizden razı olsun... İnşallah en yakın zamanda bu sorun çözüme kavuşturulur .
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