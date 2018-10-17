EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunların çözümü için ıslarla bekliyor, Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkması, bedelli askerlik bekleyenlerin sorunları çözüme kavuşturulurken, binlerce EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten EYT sorununa da bir çözüm getirilmesini bekliyor. EYT mağdurları, sorununu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor.

AK Parti hükümeti iktidarı boyunca vatandaşı ne kadar kanayan yarası varsa hepsini çözüme kavuşturdu. Yıllarca taşeron olarak çalışan binlerce taşeron çalışanın çığlıklarına kulak veren AK Parti, taşeron olarak çalışan binlerce taşeron işçiyi kadroya aldı. Yine aynı şekilde imar barışı nedeniyle milyonlarca vatandaşın imdadına yetişti. AK Parti, Polis, öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarma sözü verdi. Devlet kurumlarına binlerce polis, binlerce öğretmen, infaz koruma memuru vs. personel alımı yaptı. 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen ve Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan bedelli askerlik konusu çözüme kavuşturuldu. Ancak çözüm bekleyen konular arasında EYT yani emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunu var. EYT mağdurları yıllardır müjdeli birhaber beklemekte. Hem Mehmet Müezzinoğlu hem de Jülide Sarıeroğlu döneminde sorunlarına bir çözüm üretilmeyen EYT mağdurları, nedere bir sıkıntı, nerede bir sorun varsa o sorunu ve sıkıntıyı çözme noktasında gece gündüz demeyip o sorunu çözen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor. EYT mağdurları sorunlarını çözerse Başkan Erdoğan çözer diyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT çıkarsa dengelerin bozulacağını söyledi.

Erken emeklilik hayali (EYT) suya düştü Erdoğan EYT yasasına hayır dedi