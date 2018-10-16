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EYT Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşmasında EYT dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak üzerinden EYT konusunu eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirdiği EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında?

16 Ekim 2018 Salı 14:45
EYT Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşmasında EYT dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak üzerinden EYT konusunu eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirdiği EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında?

Emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bir de dernek kurulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşe bak. Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi, 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Şayet eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında, 38 yaşında emekli olacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Esasen bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda. Sadece emekli maaşı alabilmesi için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır." demişti. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak kim olduğu merak konusu oldu.

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak kimdir?

1974 yılında dünyaya gelen Gönül Boran Özüpak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2015 yılından bu yana da EYT Derneği'nin başkanlığını yürütmektedir.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:45
  1. Eskişehir
  2. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak kimdir?
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