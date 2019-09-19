EYT çıkıyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları için bugün önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanların son günlerde seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapısını çaldı. EYT konusuna ilişkin çalışmayı içeren rapor Erdoğan’a ulaşırken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını söyledi.

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